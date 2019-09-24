Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'le görüştü
Son Dakika Politika Haber

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'le görüştü

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nur Sultan'da Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'le görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nur Sultan'da Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.


TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kazakistan temaslarına devam ediyor. Şentop, başkent Nur Sultan'da düzenlenen "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog, Güven, Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısının ardından ikili görüşmelerini sürdürüyor. Şentop ve Meclis heyeti, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü. - NURSULTAN

Mustafa Şentop, Kazakistan, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, Usame bin Ladin oyuncağı satışa çıkaran mağaza yetkililerine soruşturma başlattı
Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi 1 Ekim'den itibaren başlıyor! Ruslarla evlenen yabancılar 1 yıl sonra Rus vatandaşı olabilecek Egemen Bağış: Kılıçdaroğlu'nun ne dediği beni ilgilendirmiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 15:05:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'le görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]