Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Rusya Duması Başkanı Volodin ile telefonda görüştü
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Rusya Duması Başkanı Volodin ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Duması Başkanı Volodin ile telefonda görüştü

28 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Duması Başkanı Volodin ile telefonda görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, 11-12 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı'na ilişkin konular ele alındı.

Mustafa Şentop, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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