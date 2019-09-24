Son Dakika Haberleri: Tbmm başkanı şentop, rusya federal meclisi devlet duması başkanı vyaçeslav volodin ile görüştü.
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Tbmm başkanı şentop, rusya federal meclisi devlet duması başkanı vyaçeslav volodin ile görüştü.

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştü

Tbmm başkanı şentop, rusya federal meclisi devlet duması başkanı vyaçeslav volodin ile görüştü.

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:48 Kaynak: DHA
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