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TBMM Başkanı Şentop, Rusya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Slutsky'yi kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Slutsky'yi kabul etti

04.02.2022 20:23

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Parlamentosu (Devlet Duması) Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky'yi kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Parlamentosu (Devlet Duması) Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky'yi kabul etti.

TBMM İstanbul Ofisinde gerçekleşen kabulde Şentop, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin çok iyi düzeyde devam ettiğini vurgulayarak, devlet başkanları düzeyinde sürdürülen yakın ilişki ve dostluğun bölge açısından da önemli olduğunu belirtti.

İkili ilişkilerin iyi yürümesinin, dünyadaki gelişmelere de büyük katkı sunduğunu kaydeden Şentop, şöyle konuştu:

"Bizim de parlamentolar olarak, hükümetler arası ilişkilere destek vermemiz ve güçlendirmemiz önemli. Daha önce parlamentolarımız arası ilişkiler için protokol de imzalamıştık. Salgın sürecinin araya girmesiyle arzu ettiğimiz gelişmeler olmadı maalesef. Ama bu konudaki kararlılığımızı ve aradaki zamanı telafi edecek adımları atma konusundaki kararlılığımızı karşılıklı olarak ifade ettik."

Şentop, Rusya'da yapılan seçimler nedeniyle hem konuğu Slutsky'yi tebrik etti hem de Rusya Parlamentosuna ve yeniden Parlamento Başkanı seçilen Vyaçeslav Volodin'e tebriklerini iletti.

Slutsky de hem Türkiye ile Rusya meclisleri hem de devlet başkanları arasındaki dostluğun önemine işaret etti.

Rusya ve Türkiye'nin, iki ülke açısından da önemli girişimlerde bulunduğunu ifade eden Slutsky, Türkiye'nin, Antalya'da yapılan 5. Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Artırılması Toplantısı'nda Afganistan, Pakistan ve Çin parlamento başkanlarını bir araya getirerek, özellikle terörle mücadele konusunda bölge için önemli adımlar attığına dikkati çekti.

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Slutsky'yi kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Rusya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Slutsky'yi kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Rusya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Slutsky'yi kabul etti

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Mustafa Şentop, Türkiye, Rusya, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Rusya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Slutsky'yi kabul etti - Son Dakika


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