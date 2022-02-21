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TBMM Başkanı Şentop: Rusya-Ukrayna gerilimi, tüm dünya için risk barındırıyor - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: Rusya-Ukrayna gerilimi, tüm dünya için risk barındırıyor

21.02.2022 18:40

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te basın mensuplarına Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te basın mensuplarına Rusya- Ukrayna krizini değerlendirdi. Şentop, krize ilişkin yaptığı açıklamada, 'Hem bölge hem de daha geniş anlamda ve ölçekte Avrupa için belki daha geniş ölçekte bütün dünya için ciddi risk potansiyelleri barındırıyor bu durum' dedi.

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmelere de değinen Şentop, "Tabii haklı olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki bu gerilim, gerginlik sadece iki ülke arasındaki bir gerginlikten ibaret değil, hepimizin takip ettiği gibi aslında bütün dünya olaya müdahil, konuyla ilgili açıklama yapmayan bir dışişleri bakanı, bir devlet başkanı, bir başbakan kalmadı dünyada. Çünkü hakikaten hem bölge hem de daha geniş anlamda ve ölçekte Avrupa için belki daha geniş ölçekte bütün dünya için ciddi risk potansiyelleri barındırıyor bu durum. Bu bakımdan biz Türkiye olarak iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların, ihtilafların barışçıl yollarla, müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz? dedi.

ŞENTOP CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UZLAŞI DAVETİNİ HATIRLATTI

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülkenin devlet başkanlarına da uzlaşı kapsamında yaptığı daveti hatırlatarak, 'Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bir davette bulundu. Gerek Ukrayna ile gerekse Rusya ile Türkiye'nin çok iyi bir diyalog zemini var. Bundan da istifade ederek iki ülke arasında arabuluculuk olur, kolaylaştırıcılık olur, adı ne olursa olsun ihtilafların, uluslararası hukuka ve anlaşmalara göre müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi yönünde Türkiye'nin büyük bir gayreti var. Bu konudaki görüşlerini de Cumhurbaşkanımız ortaya koydu. Ukrayna tarafından bu konuda olumlu ve net açıklamalar geldi. İnşallah Rusya tarafından da net olumlu açıklamalar gelir. Çünkü bu, hiçbir ülkenin, Rusya ve Ukrayna'nın da bölge ülkelerinin de faydasına bir durum olmayacak. Yani bu şekilde bir çatışmayı başlatmak çok kolaydır' diye konuştu.

'SAVAŞ BAŞLATMAK KOLAY, ETKİLERİNİ DURDURABİLMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR'

TBMM Başkanı Şentop, savaşları başlatmanın kolay olduğunu ancak etkilerini ve zararlarını durdurmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, 'Büyük savaşların, dünya savaşlarının da basit bazı olayların ateşlemesi sonucu geliştiğini, ortaya çıktığını biliyoruz. Başlatmak kolaydır da bunun etkilerini, zararlarını durdurabilmek, tahmin edebilmek, öngörebilmek mümkün değildir. İkincisi tabii askerler, silahlı kuvvetler, savaş makineleri kendi aralarında çatışacak ama bu işin büyük zararını tabii halklar görüyor. Sonuç itibarıyla devletler savaşıyor ama halklar bunun zararını görüyor, yaşıyor. Bu bakımdan yani burada herkesin dikkatle hareket etmesi, tansiyonu yükseltecek, olayları tahrik edecek açıklamalar yapmak yerine olayların nasıl daha barışçıl yollarla, diyalogla, müzakere ile çözülebileceğine dair fikir üretmesi, bu konuda öncülük yapması doğru olur' dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Rusya-Ukrayna gerilimi, tüm dünya için risk barındırıyor
TBMM Başkanı Şentop: Rusya-Ukrayna gerilimi, tüm dünya için risk barındırıyor
TBMM Başkanı Şentop: Rusya-Ukrayna gerilimi, tüm dünya için risk barındırıyor

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TBMM Başkanı Şentop: Rusya-Ukrayna gerilimi, tüm dünya için risk barındırıyor TBMM Başkanı Şentop: Rusya-Ukrayna gerilimi, tüm dünya için risk barındırıyor TBMM Başkanı Şentop: Rusya-Ukrayna gerilimi, tüm dünya için risk barındırıyor TBMM Başkanı Şentop: Rusya-Ukrayna gerilimi, tüm dünya için risk barındırıyor TBMM Başkanı Şentop: Rusya-Ukrayna gerilimi, tüm dünya için risk barındırıyor TBMM Başkanı Şentop: Rusya-Ukrayna gerilimi, tüm dünya için risk barındırıyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: Rusya-Ukrayna gerilimi, tüm dünya için risk barındırıyor - Son Dakika


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