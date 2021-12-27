TBMM Başkanı Şentop, Saathane Meydanı projesini inceledi - Son Dakika

- Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bir dizi programa katılmak için Samsun'a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop'a Saathane Meydanı'nda hayata geçirilen projenin detaylarını anlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ondokuz Mayız Üniversitesi'ndeki 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu'nun ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Burada Başkan Mustafa Demir'i ziyaret eden Prof. Dr. Şentop, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, şeref defterini imzaladı. Daha sonra Başkan Mustafa Demir, Prof. Dr. Şentop'a hediye takdim etti. Makam ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi Kenevir ve İpek Atölyesi Satış Mağazası ziyaret edildi. Burada Başkan Mustafa Demir, kenevirden üretilen ve satışa sunulan giyim ürünleri ve kenevirle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sonrasında TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile birlikte Saathane Meydanı'na geçerek burada hayata geçirilen projenin detaylarını anlattı. Ardından heyet, Taşhan'da düzenlenen 'Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti 1'nci Uluslararası Fotoğraf Yarışması' sergi programına katıldı. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi.

Ziyarette ayrıca Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ile CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

(İHA)