TBMM Başkanı Şentop, valilik ve belediyeyi ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, valilik ve belediyeyi ziyaret etti

09.05.2022 19:02

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu.

Şentop, Sakarya Üniversitesi Merkez Kafeterya'da gençlerle " Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset" konulu basına kapalı söyleşide bir araya geldi.

Daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesine geçen Şentop'u, Başkan Ekrem Yüce ve belediye yetkilileri karşıladı.

Belediye Mehter Takımı'nın gösterisinin ardından basına kapalı devam eden ziyarette, başkan Yüce, kentteki faaliyetler hakkında Şentop'a bilgi verdi.

Programı kapsamında Sakarya Valiliğini de ziyaret eden Şentop, Şeref Defterini imzaladı.

Şentop, basına kapalı devam eden ziyarette Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan bilgi aldı.

Ziyaretlerde, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Recep Uncuoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu da yer aldı.

TBMM Başkanı Şentop, valilik ve belediyeyi ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, valilik ve belediyeyi ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, valilik ve belediyeyi ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, valilik ve belediyeyi ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, valilik ve belediyeyi ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, valilik ve belediyeyi ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, valilik ve belediyeyi ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, valilik ve belediyeyi ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, valilik ve belediyeyi ziyaret etti

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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