Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, saldırıya uğrayan başörtülü kızları telefonla aradı
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, saldırıya uğrayan başörtülü kızları telefonla aradı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, saldırıya uğrayan başörtülü kızları telefonla aradı

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Karaköy'de bir kadının yumruklu saldırına uğrayan başörtülü kızları arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop, saldırıya uğrayan başörtülü kızları telefonla aradı, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Karaköy'de bir kadının yumruklu saldırına uğrayan başörtülü kızları arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, dün Karaköy'de kaldırımda yürüdüğü sırada bir kadının yumruklu saldırısına uğrayan başörtülü kızları arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Olaya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'den açıklama yapan Şentop, "Son günlerde, İslami değerler ve tezahürlere karşı akıl ve izan sınırları içinde izah edilemeyecek bazı saldırılar olduğu dikkati çekmektedir. Dün başörtülü genç kızlarımıza yönelik saldırı da bunlardan biri. Milletimizin dini değerlere karşı hassasiyetini tahrik etmeye yönelik bu tür girişimler sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Saldırıya uğrayan kızlarımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimi kendilerine ilettim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karaköy'den sonra Beşiktaş'ta da çirkin görüntüler! Türbanlı kadına yumruklu saldırı
Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı Meryem Uzerli'nin son hali takipçileri tarafından eleştirildi: Ne yaptın kendine böyle? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 03:39:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, saldırıya uğrayan başörtülü kızları telefonla aradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]