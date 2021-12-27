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TBMM Başkanı Şentop sergi açılışına katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop sergi açılışına katıldı

27.12.2021 16:26

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Samsun'da düzenlenen "Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti" adlı serginin açılışını gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Samsun'da düzenlenen "Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti" adlı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Şentop, Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakıf ruhunun yansıtılması amacıyla düzenlediği "Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti" fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserlerin yer aldığı tarihi Taşhan'daki fotoğraf sergisinin açılış kurdelesini kesti.

Dönemlerinin en önemli vakıf şahsiyetlerinden Bezmialem Valide Sultan ve Fatih Sultan Mehmet Han ile en güzel vakıf eserlerinin mimarı, büyük deha Mimar Sinan adına çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere üç kategoride düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafları inceleyen Şentop daha sonra tarihi Taşhan'daki atölyeleri gezdi.

Serginin açılışında Şentop'a, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy eşlik etti.

Şentop, daha sonra Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop sergi açılışına katıldı
TBMM Başkanı Şentop sergi açılışına katıldı
TBMM Başkanı Şentop sergi açılışına katıldı
TBMM Başkanı Şentop sergi açılışına katıldı
TBMM Başkanı Şentop sergi açılışına katıldı
TBMM Başkanı Şentop sergi açılışına katıldı
TBMM Başkanı Şentop sergi açılışına katıldı

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Mustafa Şentop, AK Parti, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop sergi açılışına katıldı - Son Dakika


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