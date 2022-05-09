TBMM Başkanı Şentop, BİLİMFEST alanını gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, BİLİMFEST alanını gezdi

09.05.2022 14:09

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyadaki her alandaki değişimlere baktığımızda Türkiye'ye çok büyük görevler düştüğünü, bunun dinamosunun da üniversitelerimiz olduğunu ifade etmek isterim. Hiçbir mazeretimiz yok, çalışmak ve çok çalışmak mecburiyetindeyiz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyadaki her alandaki değişimlere baktığımızda Türkiye'ye çok büyük görevler düştüğünü, bunun dinamosunun da üniversitelerimiz olduğunu ifade etmek isterim. Hiçbir mazeretimiz yok, çalışmak ve çok çalışmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali'nin (SAÜFEST) açılış töreninde konuşan Şentop, üniversitelerin öncelikle bilim üretme hedefinin olduğunu, sonrasında bunu öğretme amacı taşıdığını anlattı.

Gençler arasında ilim ve teknolojinin Batı'da üretildiği ve oradan tercümeler vasıtasıyla bir şeyler öğrenebileceği kanısının yaygın olduğuna işaret eden Şentop, bu düşüncenin doğru olmadığını kaydetti.

İlim ve medeniyet tarihinde tahterevalli gibi, zaman zaman bazı milletlerin ve kültürlerin yukarı çıktığı, diğerlerinin de aşağı indiği dönemlerin yaşandığını belirten Şentop, Türk milletinin bilime ve medeniyete zamanında ciddi katkı sunduğunu aktardı.

Zamanında bilim ve medeniyete katkı sağlandığı için bunu tekrar yapabilmek imkanına ve kabiliyetine sahip olunduğuna değinen Şentop, "Bizim sorumluluğumuz, sahip olduğumuz birikim ve dünyanın gidişi, bir medeniyetin yavaş yavaş gerilemeye başladığını, daha doğrusu medeniyet içerisinde bir kültürün gerilemeye başladığını, dolayısıyla bir öbürünün onun mukabilinin yükselme döneminin başladığını, bunun zaruret olduğunu bize gösteriyor." diye konuştu.

Bu açıdan üniversitelerin bilim dünyasındaki gelişmeleri çok yakından takip eden bir yaklaşımla hareket etmesi gerektiğine işaret eden Şentop, "Bunun da kalitesini ayırarak seçici davranmak suretiyle hareket etmemiz lazım ve sadece çıktıları değil, aynı zamanda bu çıktılara imkan sağlayan verileri ve onun altyapısını da birlikte değerlendirmek suretiyle almak ama bir taraftan da bizim o ihmal edildiğimiz kayıp dünyamızın malzemelerini, birikimini çok yakından tetkik etmemiz, bakmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, üniversitelerin ilmin bilgiye dönüşmesi ve toplumla bütünleşmesini sağlamak açısından çok önemli bir fonksiyon yüklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle Türkiye'de üniversitelerin yaygınlaştırılması meselesinin önemli olduğunu dile getiren Şentop, üniversitelerin açılması, akademisyenlerin yerleştirilmesi tartışmalarına ilişkin, şu görüşleri paylaştı:

"Böyle durumlarda yapılacak şey hepsini birlikte yapmaktır. Bir başka tartışma da üniversitede kaliteyi arttırmak için ortaöğretimin iyi olması lazım. Onun için de üniversitelerin iyi öğretmen yetiştirmesi lazım. Bu da bir kısır döngü tartışması. O zaman hepsini birlikte yapacağız. Hepsinin üzerine birlikte gideceğiz, hepsini başarmak için hareket edeceğiz."

"Halkımızın aydınları üreteceği bir dönemin içerisindeyiz"

Akademisyen kalitesi bakımından ciddi mesafeler alındığını belirten Şentop, "Bu ikilemi çözmemiz lazım. Halkı olmayan aydınlar Türkiye'de uzun zamandır etkili ama halkımızın aydınları üreteceği bir dönemin içerisindeyiz. Üniversitelerimiz bunların filizlendiği yerler olacak." dedi.

Türkiye'de üniversite davasının milletin en önemli meselelerinden biri olduğunu aktaran Şentop, şöyle devam etti:

"Hocalarımıza çok büyük görevler düşüyor. Bu aradaki o kayıp dönemi telafi edecek, kapatacak ve Türkiye'nin büyük iddialarına uygun içerik üretecek üniversiteyi kurmak, yapmak mecburiyetindeyiz. Öğrencilerimizin de çok büyük iddialar, hedeflerle kendilerini yetiştirmeleri lazım. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla ilgili eleştiriler yapanlara ilk sorum şu; 'En son yurt dışına ne zaman çıktınız?' Kendi evinin bir odasında oturarak, kendi dünya ve siyasi görüşünü destekleyen yayınlar okuyarak, izleyerek Türkiye değerlendirmesi yapan insanlar ümitsizlikler ve karamsarlıklar içinde ortaya çıkıyorlar. Türkiye'ye dışarıdan baktığınızda Türkiye tasavvurunun Türkiye sınırlarından büyük olduğunu görüyorsunuz. Dünyadaki her alandaki değişimlere baktığımızda Türkiye'ye çok büyük görevler düştüğünü, bunun dinamosunun da üniversitelerimiz olduğunu ifade etmek isterim. Hiçbir mazeretimiz yok, çalışmak ve çok çalışmak mecburiyetindeyiz."

Konuşmasının ardından SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, TBMM Başkanı Şentop'a tablo hediye etti.

Öğrencilerle fotoğraf çektiren Şentop, daha sonra SAÜFEST kapsamında kurulan BİLİMFEST alanını gezdi.

Burada öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi alan Şentop, Kitap Fuarı'nın açılışını da gerçekleştirdi, fuardaki stantları gezerek yayınevlerinin çalışanlarına hayırlı işler diledi.

TBMM Başkanı Şentop, BİLİMFEST alanını gezdi
TBMM Başkanı Şentop, BİLİMFEST alanını gezdi
TBMM Başkanı Şentop, BİLİMFEST alanını gezdi
TBMM Başkanı Şentop, BİLİMFEST alanını gezdi
TBMM Başkanı Şentop, BİLİMFEST alanını gezdi
TBMM Başkanı Şentop, BİLİMFEST alanını gezdi
TBMM Başkanı Şentop, BİLİMFEST alanını gezdi
TBMM Başkanı Şentop, BİLİMFEST alanını gezdi
TBMM Başkanı Şentop, BİLİMFEST alanını gezdi

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından çok daha büyüktür' Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından çok daha büyüktür' Son dakika haberi: TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TÜRKİYE TASAVVURU HER ZAMAN TÜRKİYE SINIRLARINDAN BÜYÜKTÜR Son dakika haberi: TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TÜRKİYE TASAVVURU HER ZAMAN TÜRKİYE SINIRLARINDAN BÜYÜKTÜR

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, BİLİMFEST alanını gezdi - Son Dakika


Son Dakika
20:31 Erdoğan, ev almayı düşünenlerin yüzünü güldürdü: Konut finansmanı için 3 ayrı paketi hizmete sunuyoruz
20:21 Erdoğan'dan heyecan yaratan sözler: Temmuz ayında dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz
20:17 Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Uruguaylı kaleci son kararını verdi
20:15 Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
20:14 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı Ünal Üstel'e verdi!
19:34 Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı
19:28 Taraftarın istediği oldu! Trabzonspor, kutlamalar için Demet Akalın ile anlaştı
19:25 Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine tekrar zam geliyor, fiyat 21 lirayı geçecek
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 20:40:50. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, BİLİMFEST alanını gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement