TBMM Başkanı Şentop, BİLİMFEST alanını gezdi - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyadaki her alandaki değişimlere baktığımızda Türkiye'ye çok büyük görevler düştüğünü, bunun dinamosunun da üniversitelerimiz olduğunu ifade etmek isterim. Hiçbir mazeretimiz yok, çalışmak ve çok çalışmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali'nin (SAÜFEST) açılış töreninde konuşan Şentop, üniversitelerin öncelikle bilim üretme hedefinin olduğunu, sonrasında bunu öğretme amacı taşıdığını anlattı.

Gençler arasında ilim ve teknolojinin Batı'da üretildiği ve oradan tercümeler vasıtasıyla bir şeyler öğrenebileceği kanısının yaygın olduğuna işaret eden Şentop, bu düşüncenin doğru olmadığını kaydetti.

İlim ve medeniyet tarihinde tahterevalli gibi, zaman zaman bazı milletlerin ve kültürlerin yukarı çıktığı, diğerlerinin de aşağı indiği dönemlerin yaşandığını belirten Şentop, Türk milletinin bilime ve medeniyete zamanında ciddi katkı sunduğunu aktardı.

Zamanında bilim ve medeniyete katkı sağlandığı için bunu tekrar yapabilmek imkanına ve kabiliyetine sahip olunduğuna değinen Şentop, "Bizim sorumluluğumuz, sahip olduğumuz birikim ve dünyanın gidişi, bir medeniyetin yavaş yavaş gerilemeye başladığını, daha doğrusu medeniyet içerisinde bir kültürün gerilemeye başladığını, dolayısıyla bir öbürünün onun mukabilinin yükselme döneminin başladığını, bunun zaruret olduğunu bize gösteriyor." diye konuştu.

Bu açıdan üniversitelerin bilim dünyasındaki gelişmeleri çok yakından takip eden bir yaklaşımla hareket etmesi gerektiğine işaret eden Şentop, "Bunun da kalitesini ayırarak seçici davranmak suretiyle hareket etmemiz lazım ve sadece çıktıları değil, aynı zamanda bu çıktılara imkan sağlayan verileri ve onun altyapısını da birlikte değerlendirmek suretiyle almak ama bir taraftan da bizim o ihmal edildiğimiz kayıp dünyamızın malzemelerini, birikimini çok yakından tetkik etmemiz, bakmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, üniversitelerin ilmin bilgiye dönüşmesi ve toplumla bütünleşmesini sağlamak açısından çok önemli bir fonksiyon yüklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle Türkiye'de üniversitelerin yaygınlaştırılması meselesinin önemli olduğunu dile getiren Şentop, üniversitelerin açılması, akademisyenlerin yerleştirilmesi tartışmalarına ilişkin, şu görüşleri paylaştı:

"Böyle durumlarda yapılacak şey hepsini birlikte yapmaktır. Bir başka tartışma da üniversitede kaliteyi arttırmak için ortaöğretimin iyi olması lazım. Onun için de üniversitelerin iyi öğretmen yetiştirmesi lazım. Bu da bir kısır döngü tartışması. O zaman hepsini birlikte yapacağız. Hepsinin üzerine birlikte gideceğiz, hepsini başarmak için hareket edeceğiz."

"Halkımızın aydınları üreteceği bir dönemin içerisindeyiz"

Akademisyen kalitesi bakımından ciddi mesafeler alındığını belirten Şentop, "Bu ikilemi çözmemiz lazım. Halkı olmayan aydınlar Türkiye'de uzun zamandır etkili ama halkımızın aydınları üreteceği bir dönemin içerisindeyiz. Üniversitelerimiz bunların filizlendiği yerler olacak." dedi.

Türkiye'de üniversite davasının milletin en önemli meselelerinden biri olduğunu aktaran Şentop, şöyle devam etti:

"Hocalarımıza çok büyük görevler düşüyor. Bu aradaki o kayıp dönemi telafi edecek, kapatacak ve Türkiye'nin büyük iddialarına uygun içerik üretecek üniversiteyi kurmak, yapmak mecburiyetindeyiz. Öğrencilerimizin de çok büyük iddialar, hedeflerle kendilerini yetiştirmeleri lazım. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla ilgili eleştiriler yapanlara ilk sorum şu; 'En son yurt dışına ne zaman çıktınız?' Kendi evinin bir odasında oturarak, kendi dünya ve siyasi görüşünü destekleyen yayınlar okuyarak, izleyerek Türkiye değerlendirmesi yapan insanlar ümitsizlikler ve karamsarlıklar içinde ortaya çıkıyorlar. Türkiye'ye dışarıdan baktığınızda Türkiye tasavvurunun Türkiye sınırlarından büyük olduğunu görüyorsunuz. Dünyadaki her alandaki değişimlere baktığımızda Türkiye'ye çok büyük görevler düştüğünü, bunun dinamosunun da üniversitelerimiz olduğunu ifade etmek isterim. Hiçbir mazeretimiz yok, çalışmak ve çok çalışmak mecburiyetindeyiz."

Konuşmasının ardından SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, TBMM Başkanı Şentop'a tablo hediye etti.

Öğrencilerle fotoğraf çektiren Şentop, daha sonra SAÜFEST kapsamında kurulan BİLİMFEST alanını gezdi.

Burada öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi alan Şentop, Kitap Fuarı'nın açılışını da gerçekleştirdi, fuardaki stantları gezerek yayınevlerinin çalışanlarına hayırlı işler diledi.