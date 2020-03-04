TBMM Genel Kurulu'nda çıkan yumruklu kavganın ardından

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Şentop: "(Meclis'teki yumruklu kavga) Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır."

TBMM Başkanı Şentop: "Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır."