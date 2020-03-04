TBMM Başkanı Şentop: "Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı... - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı...

6 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda çıkan yumruklu kavganın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TBMM Genel Kurulu'nda çıkan yumruklu kavganın ardından

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Şentop: "(Meclis'teki yumruklu kavga) Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır."

TBMM Başkanı Şentop: "Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır."

TBMM Başkanı Şentop: Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı...

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'li Engin Özkoç'un kafasında ve yüzünde şişlik oluştu Melih Gökçek'ten CHP'li Özkoç'un kavga sonrası ortaya çıkan fotoğrafına ilk yorum: Kafa resmen çökmüş Adalet Bakanı Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 01:29:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop: "Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]