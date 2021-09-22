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TBMM Başkanı Şentop: "Seçim kanunu değişikliği için son tarih Haziran 2022" - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Seçim kanunu değişikliği için son tarih Haziran 2022"

22.09.2021 10:14
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2023'teki genel seçime normal tarihte gidilmesi halinde seçim kanunundaki değişikliğin en geç Haziran 2022'de tamamlanmış olması gerektiğini bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2023'teki genel seçime normal tarihte gidilmesi halinde seçim kanunundaki değişikliğin en geç Haziran 2022'de tamamlanmış olması gerektiğini bildirdi.

İspanya'ya 27 yıl sonra TBMM Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 günlük resmi ziyaretini tamamladı. İspanya'dan ayrılmadan önce basına açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, Mecliste 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemini ve seçim kanununda olası değişiklikleri değerlendirdi. Şentop, 2023'teki genel seçime normal tarihte gidilmesi halinde seçim kanunundaki değişikliğin en geç Haziran 2022'de tamamlanmış olması gerektiğini belirterek, "Seçim kanunu ile ilgili değişikliğin seçimden en geç 1 yıl önce yapılması lazım. Çünkü seçim kanunu değişiklikleri 1 yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. 2022 Haziranı'na kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım çünkü ondan 1 yıl sonra 2023 Haziran'da seçim olacak" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, seçim kanunu değişikliğiyle ilgili henüz Meclise verilmiş teklif olmadığını kaydederek, "O bakımdan benim bir değerlendirme yapmam söz konusu değil ama geldiği zaman zaten şüphesiz hemen sevk ediyoruz. Önce komisyon aşaması daha sonra genel kurul aşaması olarak Meclisin kendi olağan gündemi devam eder. Muhtemelen de kasım ortasına doğru bütçeyle ilgili görüşmeler ve yoğunluk başlar" dedi.

"Biraz erken ama yeni yasama yılının milletvekillerimiz için, Meclisimiz için hayırlı olmasını, faydalı sonuçlar elde edecek hayırlı sonuçlar olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" diyen Şentop, Mecliste yeni yasama döneminin başlayacağı 1 Ekim'deki programı da paylaştı. Şentop ayrıca, "1 Ekim'de anayasadaki ifade gereği olarak, tabii bizim teamüllerimiz de öyle, Sayın Cumhurbaşkanımız Meclisin açılışında bir konuşma yapacak. ve o günde açılışı saat 14.00'da yapacağız. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanımızın yemini de söz konusu olacak çünkü iç tüzüğümüze göre yeni bakanlar Meclisin toplandığı ilk oturumda yemin ederler, onu yapacağız. Ondan sonra tabii yine bütün çalışmalar ve Meclisin normal çalışma günü salı gününden itibaren devam edecek" ifadelerini kullandı.

-İHA-

TBMM Başkanı Şentop: Seçim kanunu değişikliği için son tarih Haziran 2022

Mustafa Şentop, Haziran, Ekim, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Seçim kanunu değişikliği için son tarih Haziran 2022' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop: "Seçim kanunu değişikliği için son tarih Haziran 2022" - Son Dakika
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