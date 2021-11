DİYARBAKIR - TBMM Başkanı Şentop, Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesi'nin açılışına katıldı (1) - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Gençlerimizin enerjisi, dinamizmi, gayretiyle ülkemizi çok daha ilerilere taşımak durumunda olacağız. Gençlerimiz hayatın her alanında göğsümüzü kabartan işlere imza atıyorlar." dedi.

Şentop, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesinin açılış törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, halk oyunları gösterisi sunuldu, Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirildi.

Törende konuşan Şentop, yaptığı hizmetler sebebiyle birliği ve kardeşliği çekemeyenler tarafından 20 yıl önce şehit edilen Okkan'ın adını yaşatacak böyle güzel bir eserin açılışında Diyarbakırlılarla bir arada bulunduğunu söyledi.

Okkan ve bütün şehitler ile vefat eden gazileri rahmetle anan Şentop, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyemizin Diyarbakırlı kardeşlerimize, gençlerimize hizmet etmek için büyük bir gayretle çalıştığını müşahede ettiğimi ifade etmek isterim. Yapılan hizmetlerde gençlerimize, çocuklarımıza öncelik verilmesini de ayrıca takdir ettiğimi ifade etmek isterim. Yapılan hizmetlerin başında bilgi evleri, akademi liseleri, kitap kafeler ve kız yurdu gibi 27 bine yakın gencimizin yararlandığı hizmetler geliyor. Yapılan bu hizmetler sayesinde istikbal güneşimizin milletimizin ufkunu pırıl pırıl aydınlatacağına olan inancımı peşinen dile getirmek isterim. Bu sebeple Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'na takdir ve tebriklerimi sunuyorum."

Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin gençlere kazandırdığı çok değerli bir eğitim hizmeti olduğuna dikkati çeken Şentop, 11 derslikli bu lisenin lise son sınıf öğrencileri ile üniversite sınavlarına hazırlanan mezunlara ücretsiz eğitim hizmeti sunacağını bildirdi.

Burada 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine de destek eğitimi verileceğini aktaran Şentop, şunları kaydetti:

"Okulda kurulacak kulüpler vasıtasıyla atölye faaliyetleri kapsamında edebiyat, değerler eğitimi, sanat ve sosyal işler, bilim ve teknoloji çalışmaları da yapılacak. Gençlerimizin kendilerine sunulan böyle bir büyük imkandan en iyi şekilde istifade edeceklerini düşünüyorum. Diyarbakırlı gençlerimize hem eğitimde hem de sosyal alanda destek verecek böyle çalışmaların halka hizmet Hakk'a hizmettir düsturuyla örnek teşkil etmesini ve yaygınlaştırılmasını Cenabıhak'tan temenni ediyorum. Hayırda yarışmayı şiar edinmiş bir kültürün mensupları olarak bu güzel okulun örnek alınmasını, her yerde bu tür faaliyetlerin, okulların hayata geçirilerek ihtiyacı olan gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği sunulmasını ve başarılarına yeni başarılar katılmasını diliyorum."

"Eğitim ve bilgi sürekli değişen, gelişen ve artık neredeyse elimizdeki telefonlar sayesinde bütün dünyayı avucumuzda taşıdığımız bir güncellikte herkese ulaşıyor." diyen Şentop, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı bu sürekli değişen dünyaya hazırlamak ve eğitmek bizlerin sorumluluğunda. Eskiden ülkemiz içinde şehir ve bölgeler arasında çok ciddi farklar, uçurumlar olurdu. Ülkemizin doğusu, batısı denilen ayrımlar çok keskindi. Eğitime ulaşamayan çocuklarımız bile vardı. Şükürler olsun ki artık bırakın orta eğitim kurumlarını, her şehrimizde üniversiteler inşa edilmekte ve Türkiye'nin nüfusunun yüzde 10'u, 8 milyon 400 bin kişi üniversite öğrencisi olarak eğitim-öğretim faaliyetinde yer almaktadır. Akademi lisemizdeki öğrenci profilimize baktığımızda da kayıt yaptıran 650 öğrencinin 437'sinin kız öğrenci olduğunu görüyoruz. Kız öğrencilerimizin sayısı, erkek öğrencilerimizi aşağı yukarı ikiye katlamış. İtiraf ediyorum ki kız öğrencilerin açık ara farkla öne geçmesi benim çok memnun etmiştir. Esasen kız çocuklarımızın bu büyük eğitim çıkışı son zamanlarda her alanda kendini göstermektedir. Kızlarımızın azmi ve iştiyakı ve tabii ki ailelerin de onlara olan desteği takdire şayandır."

"Şükür ki ülkemizi iyi bir seviyeye getirmeyi başardık"

Türkiye nüfusunun yarıya yakınını gençlerin oluşturduğunu, Avrupa'da 60 yaş üzeri nüfusun yüzde 30'lara ulaştığını, Asya'da da 20 yıl sonra yaşlı nüfus oranının yüzde 30'lara ulaşacağını belirten Şentop, Avrupa'ya göre çok şanslı olduklarını vurguladı.

Ülke nüfusunun yüzde 40'ının 25 yaşın altında olduğunu dile getiren Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz genç nüfus avantajımızı en iyi şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Avrupa'nın yaşlandığı bir süreçte nüfus avantajımızı nasıl değerlendireceğiz? Elbette gençlerimize vasıf, nitelik kazandırarak, onlara eğitim ve öğretim imkanı sunarak bunu yapacağız. Gençlerimizin enerjisi, dinamizmi, gayretiyle ülkemizi çok daha ilerilere taşımak durumunda olacağız. Gençlerimiz hayatın her alanında göğsümüzü kabartan işlere imza atıyorlar. Onların aldıkları dereceler, kazandıkları başarılarla gurur duyuyoruz. Sporda, sanatta bilimde, sanayide hep gençlerimizin yaptıkları işleri konuşuyoruz. Biz gençlerimizle iftihar ediyoruz.

Onların kendilerinden başlamak üzere aileleri, yakınları ve milletimiz için faydalı insanlar olmalarını sağlamak için büyük bir gayretle gece gündüz çalışıyoruz."

"Bizim ülkemiz, milletimiz için çalışmaya sevk eden gelişmeye, kalkınmaya duyduğumuz özlemdir, hasrettir. Şükür ki ülkemizi iyi bir seviyeye getirmeyi başardık." diyen Şentop, şöyle konuştu:

"Eğitim, sağlık, ulaşım, haberleşme gibi alanlarda yaptığımız çalışmalarla ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesinin üzerine çıkarmayı başardık. Bunların semerelerini de özellikle bütün dünyayı kasıp kavuran bu salgın döneminde yaşadık. Sağlık altyapımızın gücü, Türkiye'yi eleştiren bütün çevrelerin hazırladığı raporlarda bile sağlıkla ilgili Türkiye'nin kapasitesi büyük bir övgüyle dile getirilmektedir. Aziz milletimiz bize, kendisine hizmet etme mazhariyetini yaşattı. Bu sebeple iftihar ediyoruz, memnunuz, mutluyuz. Biz geleceğimizin teminatı gençlerimize altyapısı sağlam, ilişkileri sağlam, gönül coğrafyasıyla tarihi, kültürel bağlarını geliştirmiş güçlü, özgüvenli bir Türkiye bırakmak için gayret gösteriyoruz."

"Gaffar Okkan, kısa bir zaman Diyarbakırlıların 'Baba' diye hitap ettiği bir adam olmuştur"

Diyarbakır'ın, Anadolu'nun üzerinde 100 yıldır oyun oynanan bölgenin merkezi olduğunun altını çizen Şentop, "Maalesef kardeşi kardeşe kırdırma politikasının sahnelendiği bu güzel kadim şehrimizdeyiz. Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu diye ayırarak ülkemizi zayıflatma emelinde olan ve bizleri istedikleri gibi yönetmeye çalışacağını zanneden zavallı sömürgecilerin kendi kafalarına göre dizayn etmek istedikleri bir coğrafya." dedi.

Şehit Okkan'ın hizmetlerine de değinmek istediğini dile getiren Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gittiği her şehirde kendinden söz ettiren Gaffar Okkan, kısa bir zaman Diyarbakırlıların 'Baba' diye hitap ettiği bir adam olmuştur. İlerleyen zamanlarda halkın gönlünde taht kurmuştur. Diyarbakır'da ilk defa bir Emniyet Müdürü halk tarafından bu kadar sevilmiştir. Diyarbakır için sevgiyle çok şey yaptı ve zihinlerde bu yönleriyle yer edinen farklı bir polisti. Görev yaptığı dönemde polisle Diyarbakır halkını kucaklaştırmayı başaran Gaffar Okkan halkla neredeyse kol kola, iç içe görev yaptı. Diyarbakır için pek çok ilki hayata geçirdi. Göreve başladığında iki küçük otomobil aldı ve onları mavi beyaza boyatıp ikişer kadın polis görevlendirdi. Biri kaybolan çocukları toplayıp ailelerine teslim ediyor, diğeri de yürümekte zorlanan yaşlılara yardım ediyordu. Havaalanındaki kadın polisler, yaşlı yolcuların bilet işlemlerinin yapıyor, onlara uçaklarına kadar eşlik ediyorlardı. Bunlar alışıldık hareketler değildi daha önce. Gaffar Okkan şehrin önemli merkezlerine kameralar koydurdu. Asayişi berkemal etmek için gece yarılarına kadar makam odasındaki dev ekrandan Diyarbakır'ın bütün sokaklarında asayiş olaylarını takip etti. Burası Diyarbakır ve sahnelenen bu şer temsilin üzerinden 20 yıl geçti. Gaffar Okkan, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevindeyken 24 Ocak 2001 günü vazife başındayken kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürülerek açılan ateşle şehit düşen bir vatan evladımız. Bugün onu unutmayan Diyarbakır'da milleti ve devleti birleştiren şehadete vasıl olan Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ı, aynı gün onunla Hakk'a yürüyen 5 polis memurunu ve onların manevi şahsında bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun."

"Dicle'nin kuzularını kötü niyetli insanlara feda etmek istemiyoruz"

Vali Münir Karaloğlu ise sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini belirterek, özellikle gençlere sahip çıkmak için okul öncesi eğitimden başlayarak desteklerini sürdürdüklerini söyledi.

Öğrencilerin okul dışı zamanlarını kaliteli geçirmeleri için "bilgi evleri" bulunduğunu dile getiren Karaloğlu, ilde öğrencilere hizmet eden akademi liselerinin olduğunu ifade etti.

Karaloğlu, Şehit Ali Gaffar Okan Akademi Lisesinin bunların dördüncüsü olduğunu bildirerek, "Şu anda bilgi evlerimize ve akademi liselerimize devam eden yaklaşık 14 bin öğrencimiz var. Bu kurumlarımız 7 gün hizmet veriyor. Burada sadece çocuklarımıza ders konusunda yardımcı olmuyor, onların kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerine de destek veriyoruz. Onlara değerler eğitimi veriyoruz. Bütün amacımız Diyarbakır'daki gençlerimizi, Dicle'nin kuzularını kötü niyetli insanlara feda etmek istemiyoruz. Bütün çabamız samimiyetle bunun için. Arzu ediyoruz ki Diyarbakır'da daha çok evladımız okuyabilsin, kaliteli insanı olsun. Farkı mesleklerde yetişen ancak kendisine, ailesine ülkesine, milletine iyi insanlara faydalı olsun diye çabalıyoruz, bunun da karşılığını alıyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl üniversite sınavında ilk 1000'e Diyarbakır'dan 17 öğrencinin girdiğini belirten Karaloğlu, bu öğrencilerin İstanbul, Ankara ve Türkiye'nin özel ve resmi en iyi üniversitelerine yerleştiğini aktardı.

"Ali Gaffar Okkan" isminin Diyarbakır için çok şey ifade ettiğine dikkati çeken Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Devlet ile milletin nasıl kaynaşması gerektiğinin en somut ifadesi şehit Ali Gaffar Okan. Bu şehrin Ali Gaffar Okan ismini unutmadı ve unutmayacak. Peki ne yaptı? Bu şehirde millet ile devlet arasında köprü oldu. Milletin gönlünü fethetti. Gençlerimize abilik yaptı ve şehit edildikten sonra da Diyarbakır halkı ona vefa gösterdi. Bugün yüzerce Diyarbakırlı gencin adı Ali Gaffar Okan. Rabbim her birimize her kamu görevlisine Ali Gaffar Okan gibi milletin gönlüne girmeyi nasip etsin. Hepimizin amacı da bu. İnşallah Diyarbakır'da vatandaşlarımızın bir bir sorunlarını çözerek, başkanım biz her kesimden vatandaşa dokunmak istiyoruz. Her kesimden vatandaşın gönlüne girmeye gayret gösteriyoruz. Üniversite öğrencilerimiz bugün üniversitemizin akademi yılını açtık. Bu sene üniversite sınavına girip Diyarbakır'da ikameti olup 2 veya 4 yıllık veya 4 yıldan fazla bölümde kayıt yaptıran her çocuğumuza hiç ayrım yapmadan yeter ki bu sene sınava girmiş olsun, ikametgahı Diyarbakır'da olsun ve herhangi bir üniversitede kayıt yaptırsın 750 lira eğitim yardımında bulunduk. 10 bin 185 öğrencimiz bundan istifa etti. Şimdi ek yerleştirme ile yeni kayıt yaptıranlar var onlara da inşallah yeni desteği vermiş olacağız. Yeter ki çocuklarımız okusunlar, iyi yetişsinler biz elimizden gelen desteği veriyoruz."

Konuşmanın ardından Şentop ve beraberindekiler lisenin açılışını yaptı. Ders zilini çalan Şentop, daha sonra liseyi gezerek bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Açılışa, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi ve vatandaşlar katıldı.