Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop, şehit savcı Kiraz'ı ölümünün 5. yılında andı - Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop, şehit savcı Kiraz'ı ölümünün 5. yılında andı
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü DHKP/C üyelerince makam odasında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı vefatının 5. yılında andı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü DHKP/C üyelerince makam odasında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı vefatının 5. yılında andı.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hain teröristlerce makamında şehit edilen savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:22 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı TBMM Hastanesi'nde görevli doktorun ikinci testi pozitif çıktı DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz