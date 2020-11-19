TBMM Başkanı Şentop, şehitler için Allah'tan rahmet diledi - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, araç kazası sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın ve Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'a Allah'tan rahmet diledi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde araç kazası sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın Edirne'de, Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç ise Şanlıurfa'da ebediyete uğurlandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.