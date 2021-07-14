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TBMM Başkanı Şentop: "Şehitlerin üzerine siyaset değil, ancak gelecek inşa edilir" - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Şehitlerin üzerine siyaset değil, ancak gelecek inşa edilir"

14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:20
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Ben Ömer' belgeselinin galasında yaptığı konuşmada, "Ömer Halisdemir başta olmak üzere 15 Temmuz şehitlerini anmak üzere söylenecek sözler, o hain darbe girişiminin niteliğini ortaya koyan tespitler siyaset değildir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Ben Ömer' belgeselinin galasında yaptığı konuşmada, "Ömer Halisdemir başta olmak üzere 15 Temmuz şehitlerini anmak üzere söylenecek sözler, o hain darbe girişiminin niteliğini ortaya koyan tespitler siyaset değildir. Şehitlerin üzerine siyaset değil, ancak gelecek inşa edilir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'i anlatan 'Ben Ömer' isimli belgeselin Atlas Sinemasındaki galasına katıldı. Programa TBMM Başkanı Şentop'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Ömer Halisdemir'in ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.

'Ben Ömer' isimli belgeselinin galasında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'ye yönelik suikastların en tehlikelilerinden birisi olan 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümünde bu belgesel ve belgeselin direnişimizin yoğun yaşandığı İstanbul'umuzda gösterime girmesi çok kıymetlidir, çok manidardır. Bundan 5 yıl evvel 15 Temmuz gecesi başlayan ve ertesi gün öğleye kadar devam eden darbe girişimini hep birlikte yaşadık. O sıcak gecede millete ait teçhizatla sokağa çıkan hainlerin büyük suikastına ve ona karşı vatanı koruyan asil milletimizin cesaretine hep birlikte şahit olduk. Türkiye'nin ve milletimizin geleceğini gasp etmek isteyenlere direnen 251 vatan evladının şehadete eriştiğini ve 2 bine aşkın kardeşimizin gazi olduğunu hep birlikte gördük. Bu gün burada gösterime giren belgesel o geceye dair şahitliklerin önemli ve kıymetli bir parçasıdır" dedi.

"O ŞEREFLİ ÜNİFORMAYI GİYMEYİ ESASEN KİMİN HAK ETTİĞİNİ GÖSTEREN O TARİHİ ANA VURULMUŞ BİR MÜHÜRDÜR"

"15 Temmuz darbe girişimi ne kadar alçaksa o darbeyi durdurmak için harekete geçen milli şuur ve direnişte en az o kadar yüce ve örnek teşkil edecek düzeyde parlaktır" diyerek konuşmasını sürdüren Şentop, "O gece yaşanan ihanete ibretle, o ihaneti boşa çıkaran cesareti gıptayla anmak şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunmak vatanperverliğin şartlarından birisidir. Üstelik şunu iftiharla tespit etmeye mecburuz ki milletimiz Ömer Halisdemir'i çok sevmiş ve bir kahraman olarak gönlüne ve zihnine nakşetmiştir. Bu öyle bir benimseyiştir ki bu gün Türkiye'nin birçok ilinde, ilçesinde beldesinde hiç ummadığınız bir yerde karşınıza onun bir resmi çıkabilmektedir. Adını ondan alan çocuklar vardır, bu milletin teveccühünü muhabbetini gösteren büyük bir asaliyettir. Bu benimseyişin bir sebebi şüphesiz ki, Şehit Ömer Halisdemir'in o gece gösterdiği cesaret ve serdengeçtiliktir. Fakat diğer önemli sebepse milletimizin o gece benzer bir tavrı takınmaya hazır olarak meydanlara çıkarak ihanete geçit vermemesidir. Milletimiz Ömer Halisdemir'de kendisinde var olan vatan için her türlü fedakarlığa hazır olma halini görmüştür. Ömer Halisdemir o gece Türkiye'nin bütün şehirlerinde meydanları, yolları coşkuyla ve karşı bulunması imkansız bir insan seli olarak dolduran milyonlar gibi bu memleketin asıl sahibinin kim olduğunu ve o şerefli üniformayı giymeyi esasen kimin hak ettiğini gösteren o tarihi ana vurulmuş bir mühürdür. O gece Ömer Halisdemir'in yere yıktığı, sadece iktidar hırsı yüzüne ruhunu düşmana satmış bir işbirlikçi değil, aynı zamanda Türkiye'ye ve aziz milletimize karşı kurulmuş bütün tuzaklardır. Esas itibariyle Ömer Halisdemir'de milletimizin gördüğü, yüzlerce yıllık bir fedakarlık ve kahramanlık geleneğinin bir tezahürüdür. Malazgirt Ovasında sultan Alparslan'ın beyaz elbisesi içinde kararlılık nişanesi olarak atının kuyruğunu bizzat bağlaması, İstanbul'un surlarına tırmanan Ulubatlı Hasan'ın yiğitliği, Çanakkale'de ölüme korkusuzca yürüyen o askerin imanı, yüz yıl önce işgale direnen Mehmetçiğin azmi, terörle mücadelede yönünü kızıl elmaya çeviren kahramanlarımız, adeta Ömer Halisdemir'le ihanete geçit vermeyen bir heybete dönüşmüştür" şeklinde konuştu.

"ŞEHİTLERİN ÜZERİNE SİYASET DEĞİL, ANCAK GELECEK İNŞA EDİLİR"

Hain darbe girişiminin niteliğini ortaya koyan tespitlerin siyaset olmadığını söyleyen Şentop, "Ömer Halisdemir siyasi bir hesaplaşmada hayatını kaybetmiş bir kurban değildir. Memlekete ve millete kurulmuş bir tuzağı boşa çıkarmak için hayatını ortaya koymuş, hain bir teşebbüsün başarısız kılınmasında büyük rol oynamış, iftihar edilecek bir şehittir. Bu yüzden Ömer Halisdemir başta olmak üzere 15 Temmuz şehitlerini anmak üzere söylenecek sözler, o hain darbe girişiminin niteliğini ortaya koyan tespitler siyaset değildir. Şunu da her zaman hatırda tutmalıyız, Şehitlerin üzerine siyaset değil, ancak gelecek inşa edilir" dedi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ BU MİLLETİN TARİHİNDE TESADÜF ETTİĞİ EN HAİN YIKIM ÇABALARINDAN BİRİSİDİR

"Darbe girişimini hafif göstermek isteyenlerin gafiller ya da düşmanlardır" diyen TBMM Başkanı Şentop, "15 Temmuz darbe girişimi bu milletin tarihinde tesadüf ettiği en hain yıkım çabalarından birisidir. Bu ihanet hareketine karşı milletimizin verdiği karşılık ise asaletine yakışır bir kahramanlık örneğidir. Bunlar tarihi hakikatlerdir. Bu hakikatleri tahrip etmeye, o gece sergilenen ihaneti hafif göstermeye ve milletimizin direnişini küçümsemeye çalışanlar ya gafillerdir, ya da milletimizin ve devletimizin düşmanlarıdırlar. 15 Temmuz gecesi milletimiz sonunu düşünme gereği duymadan ve meşru Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle sokaklara çıkmış. Geleceğini gasp etmek isteyenleri ait oldukları utanç çukuruna gömmüştür" ifadelerini kullandı.

"ÖMER HALİSDEMİR'İN TABANCASINDAN ÇIKAN O KIVILCIM ALEV OLUP İHANET ÇETELERİNİ YAKIP KAVURDU"

Galada konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bu akşam öyle çok duygu yüklüyüz ki, öfkenin en yükseğini, gururun en büyüğünü inancın en güçlüsünü yaşıyoruz. 15 Temmuz'un en karanlık anında kahramanımız Ömer Halisdemir'in tabancasından çıkan o kıvılcım alev olup vatanımızın dört bir yanındaki ihanet çetelerini yakıp kavurdu. Öleceğini bile bile kendisine verilen son emri bir an bile tereddüt etmeden yerine getirdi. Çünkü kahraman Türk askerinin vücut bulmuş bir timsaliydi. Bir bakıyoruz ki, yıllar geçmiş tarihler değişmiş, isimler değişmiş ama o kahramanlar hiç değişmemiş. Çanakkale'de yüzbaşı Yusuf Kenan olmuş, o kahramanların adı 15 Temmuz'da Astsubay Ömer Halisdemir ve o kahramanlar hepimizin kulaklarına fısıldıyor, 'Kurşun geçirmez olan yüreğim gidense sadece bedenim diyor'" diye konuştu.

(Davut Has/İHA)

TBMM Başkanı Şentop: Şehitlerin üzerine siyaset değil, ancak gelecek inşa edilir
TBMM Başkanı Şentop: Şehitlerin üzerine siyaset değil, ancak gelecek inşa edilir
TBMM Başkanı Şentop: Şehitlerin üzerine siyaset değil, ancak gelecek inşa edilir

Ömer Halisdemir, Mustafa Şentop, 15 Temmuz, Siyaset, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 'Şehitlerin üzerine siyaset değil, ancak gelecek inşa edilir' - Son Dakika


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