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TBMM Başkanı Şentop, Senegal-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nu kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Senegal-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nu kabul etti

06.07.2021 18:15

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dost ve kardeş olarak gördüğümüz Senegal ile aramızda köklü, tarihi ve kültürel bağlar bulunmaktadır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dost ve kardeş olarak gördüğümüz Senegal ile aramızda köklü, tarihi ve kültürel bağlar bulunmaktadır. Senegal bizim için, istikrarlı siyasi yapısı ve ekonomisiyle, tarihinde askeri darbe yaşamamış olmasıyla Sahraaltı Afrika'ya açılan kapımız ve değerli bir ortağımızdır." dedi.

Şentop, Senegal Ulusal Meclisi Senegal- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Benno Bokk Yakaar Meclis Grubu Başkanı Aymerou Gningue ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Gningue ve beraberindeki heyeti TBMM'de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, " Ankara'ya ve ülkemize hoş geldiniz. Ziyaretiniz, dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin perçinlenmesine ve parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Dostluk grupları arasında tesis edilen bu ilişkinin, parlamento başkanları, ihtisas komisyonları ve Meclis genel sekreterlikleri arasında da diyalog ve iş birliği mekanizmalarının kurulmasına faydalı olacağını düşündüğünü ifade eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrika, çok boyutlu dış politikamızın öncelikli ve temel konuları arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz 10 senede, Türkiye ile Afrika Kıtası arasındaki ilişkiler çok büyük bir ivme kaydetmiştir. Afrika ile mevcut ortaklık politikamız, samimiyet ve karşılıklı güven üzerine inşa edilmiştir. Kıta'daki 43 büyükelçiliğimize mukabil, ülkemizde 37 Afrika ülkesinin mukim büyükelçiliği Ankara'da açılmıştır. Dost ve kardeş olarak gördüğümüz Senegal ile aramızda köklü, tarihi ve kültürel bağlar bulunmaktadır. Senegal bizim için, istikrarlı siyasi yapısı ve ekonomisiyle, tarihinde askeri darbe yaşamamış olmasıyla Sahraaltı Afrika'ya açılan kapımız ve değerli bir ortağımızdır.

Türkiye olarak; Türk Kızılayı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Anadolu Ajansı ve Türk Hava Yolları gibi birçok kurumumuzla Senegal'de faaliyet göstermekteyiz. Ülkelerimiz arasında, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın hedeflediği 400 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşılmıştır. Yeni hedefimiz yine kendileri tarafından işaret edilen 1 milyar dolar seviyesidir. Milli ekonomilerimizin birbirlerini tamamlayıcı nitelikleri nazar-ı dikkate alınırsa, üreticilerimizin ve yatırımcılarımızın bu hedefe ulaşmaları mümkündür. Eğitim ve kültür alanındaki iş birliğimiz de insan odaklı dış politika anlayışımız çerçevesinde geliştirmeye gayret sarf ettiğimiz bir alandır. Türkiye burslarıyla ülkemizde eğitim gören Afrikalı kardeşlerimiz, Senegal ile Türkiye arasında beşeri köprü vazifesi görmekte, halklarımızı birbirine yakınlaştırmaktadır."

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ'nün, yapılandığı ülkelerin demokrasisi ve milli güvenliği bakımından da ciddi bir tehdit oluşturduğunun ortaya çıktığını vurgulayan Şentop, "Senegal, bu yeni jenerasyon terör örgütüyle mücadelemizi başından beri anladı ve Türkiye'ye hak veren ülkelerin başında gelmektedir. Bu bağlamda, ülkenizdeki FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devri bizleri memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.

Senegal Ulusal Meclisi Senegal-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Benno Bokk Yakaar Meclis Grubu Başkanı Aymerou Gningue ise Şentop'a dostluk grubu adına teşekkürlerini ileterek, "Meclis Başkanımız Mustafa Niyase'nin selamlarını iletiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanımız arasındaki iyi ilişkiler ekonomik, sosyal, kültürel çalışmalarımızı olumlu etkilemektedir. İki ülke arasındaki iş birliği potansiyeli ile ticaretimizi 1 milyar dolara çıkarabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Karma parlamento grubu oluşturulmasının, faaliyetleri iyileştirme imkanı sunacağını belirten Gningue, "Kazan-kazan politikasıyla iş birliğimizi geliştirmek için çalışacağız. Bizler Türkiye'nin zenginliklerinin ve diplomatik gücünün farkındayız." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, Senegal-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nu kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Senegal-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nu kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Senegal-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nu kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Senegal-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nu kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Senegal-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nu kabul etti

Mustafa Şentop, DOST Partisi, Türkiye, Senegal, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Senegal-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nu kabul etti - Son Dakika


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