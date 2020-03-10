TBMM Başkanı Şentop Şevket Kazan için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski bakanlardan Şevket Kazan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'daki mesajında, "Milli Görüş hareketinin sembol isimlerinden, eski Çalışma ve Adalet Bakanı, üç dönem TBMM'de görev yapan Şevket Kazan beyefendinin vefat ettiğini teessürle öğrendim. Cenabıhak mekanını ali eylesin. Ailesinin, sevenlerinin ve Milli Görüş camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.