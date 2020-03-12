TBMM Başkanı Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

6 saat önce

Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerinin gelişi ve ellerini dezenfekte ilacı yıkaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un öğrencilere çikolata ikramı Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerinin İstiklal Marşını okuması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerinin gelişi ve ellerini dezenfekte ilacı yıkaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un öğrencilere çikolata ikramı

Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerinin İstiklal Marşını okuması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:33 Kaynak: AA
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