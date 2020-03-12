TBMM Başkanı Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
6 saat önce
Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerinin gelişi ve ellerini dezenfekte ilacı yıkaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un öğrencilere çikolata ikramı Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerinin İstiklal Marşını okuması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:33 Kaynak: AA
Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerinin gelişi ve ellerini dezenfekte ilacı yıkaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un öğrencilere çikolata ikramı
Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerinin İstiklal Marşını okuması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
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