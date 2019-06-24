Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Chuan Jin ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Chuan Jin ile görüştü

1 saat önce

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan Jin'i karşılaması -Heyetlerarası görüşme TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan Jin ile görüştü.

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan Jin'i karşılaması
-Heyetlerarası görüşme TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan Jin ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Chuan Jin ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:36 Kaynak: AA
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