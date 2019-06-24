Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Chuan Jin ile görüştü (2)
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TBMM Başkanı Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Chuan Jin ile görüştü (2)

2 saat önce

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Singapur heyeti ile yürümesi -Kitap tanıtımı Singapur Parlamento Başkanı TBMM'de TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tan Chuan-Jin ile görüştüTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi.

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Singapur heyeti ile yürümesi
-Kitap tanıtımı
Singapur Parlamento Başkanı TBMM'de
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tan Chuan-Jin ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi.
Şentop, Tan Chuan-Jin'i kapıda karşıladı.
İki parlamento başkanı arasında ilk olarak baş başa, ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.
TBMM Başkanı Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Chuan Jin ile görüştü (2)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:49 Kaynak: AA
Singapur, Parlamento, Politika
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