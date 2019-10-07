Tbmm başkanı şentop: sınırlarımızın bitişiğinde terör oluşumuna müsaade etmeme kararlılığındayız -2

TBMM Başkanı Şentop: Sınırlarımızın bitişiğinde terör oluşumuna müsaade etmeme kararlılığındayız

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulmadığı taktirde Türkiye'nin o bölgede sınır ötesini terörden temizleme gücüne sahip olduğu belirterek, "Biz sınırlarımızın hemen bitişiğinde, öbür tarafında bir terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz. Bunu kimsenin test etmeye kalkmaması lazım, ben bunu Suriye'de aktif olarak bulunan bütün güçlerinde fark ettiği kanaatindeyim. Eğer oradaki bölge terör ve teröristlerden arındırılmadığı halde başka bir ihtimal daha var arındırılmadığı zaman Türkiye sınır ötesi operasyonla da bunu gerçekleştirecek güçte ve kararlılıktadır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi'nin(NKÜ) yeni akademik yılı açılış törenine katıldı. Öğrencilere seslenen ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapması planan harekatı değinen Şentop, 1'inci Dünya Savaşı'nın hala sona ermediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Suriye'de yaşanan çatışmanın altında esasen batının 1'inci Dünya Savaşı'nda ortaya koyduğu ama gerçekleştiremediği hedefler yatmaktadır. Onlar Türkleri, Orta Anadolu da toplayıp Güneydoğusu'nda ve Kuzeydoğusu'nda iki ayrı devlet kurmak arzusundaydılar. 100 yıl önce Türkiye çok zor şartlar altında yarım asırdan fazla bir zaman kesintisiz devam eden bir savaş sonrasında ekonomik yıkım, nüfus kaybı, toprak kaybı içerisinde çok ağır şartlardayken bu projeye hayır demiş, diyebilmiş ve o kadar ağır şartlarda olmasına rağmen savaşarak bu projeyi uygulanamaz hale getirmiştir. 100 yıl sonra bugün de Türkiye aynı kararlılıkta misak-ı milli sınırları içerisinde böyle bir operasyona, bir ameliyata müsaade etmeyeceğini kesinlikle ve yüksek dille dünyaya haykırmaktadır. Bu bakımdan Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan Irak ve Suriye'deki asayişsizlik ve ekonomik siyasi bakımdan yönetilemez bir devlet olma imkanını fırsatını Türkiye'nin güneyinde bir terör örgütüne ara açmak için istismar ettiler kullandılar. Türkiye uzun zamandır Suriye'de özellikle bir terör örgütünün yarım asra yakın Türkiye'de mücadele ettiğimiz örgütün uzantısı PYD/YPG'nin orada bir terör alanı oluşturmasına müsaade etmeyeceğini uzun zamandır söylüyor. Türkiye'nin maksadı sınırları ötesinde mutlaka bir operasyon gerçekleştirmek değildir, Türkiye'nin maksadı sınırlarının dibinde bir terör yapılanmasına müsaade etmemektir."

Güvenli bölge oluşturulmadığı taktirde Türkiye'nin o bölgede sınır ötesini terörden temizleme gücüne sahip olduğunun altını çizen Şentop, "Bunun nasıl sağlanacağı önemlidir, Türkiye bu konuda müzakereler, görüşmeler yoluyla hareket etmeyi her zaman tercih etmiştir bunu denemiştir, denemektedir. Ama bu başarılı olmadığı takdirde sınır ötesi operasyonda dahil olmak üzere her türlü ihtimali Türkiye düşünmekte, planlamakta veya gerçekleştirmekte bir an bile tereddüt etmeyecektir. Biz sınırlarımızın hemen bitişiğinde, öbür tarafında bir terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz. Bunu kimsenin test etmeye kalkmaması lazım, ben bunu Suriye'de aktif olarak bulunan bütün güçlerinde fark ettiği kanaatindeyim. Eğer oradaki bölge terör ve teröristlerden arındırılmadığı halde başka bir ihtimal daha var arındırılmadığı zaman Türkiye sınır ötesi operasyonla da bunu gerçekleştirecek güçte ve kararlılıktadır" dedi.

Akademik yıl açılışında ilk dersi veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Tekirdağ Valisi Aziz yıldırım ve NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından Elif tablosu ve bir öğrencinin yağlı boya ile çizdiği Şentop'un portresi hediye edildi.