TBMM Başkanı Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı
7 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sinop tanıtım günlerine katılması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Hediye takdimi Standları ziyaret İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:21 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sinop tanıtım günlerine katılması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Hediye takdimi
Standları ziyaret
İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı.
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