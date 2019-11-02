Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı

TBMM Başkanı Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sinop tanıtım günlerine katılması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Hediye takdimi Standları ziyaret İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sinop tanıtım günlerine katılması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Hediye takdimi

Standları ziyaret

İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:21 Kaynak: AA
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