Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis heyeti Belgrad'daki temasları sırasında bazı tarihi mekanları da ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis heyeti Belgrad'daki temasları sırasında bazı tarihi mekanları da ziyaret etti.

?Novi Sad kentinin Karlofça kasabasına uğrayan Şentop ve beraberindeki heyet, Osmanlı İmparatorlığu'nun Avrupa'da geri çekilmeye başladığı tarih olarak görülen 1699 Karlofça Anlaşması'nın imzalandığı alanı ve bu bölgedeki şapeli gezdi ?

Novi Sad şehrindeki ikinci durak ise bölgenin en büyük kalelerinden biri olan Petervaradin Kalesi'ydi. Şentop ve beraberindeki vekiller görevlilerden gezdikleri yerlere ilişkin bilgiler alırken tarihi mekanlarda hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da

Mustafa Şentop, Belgrad, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:53 Kaynak: AA
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