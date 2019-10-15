Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti

1 saat önce

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti

Sırbistan Karadağ, Bayraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:12 Kaynak: AA
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