TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti
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Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:12 Kaynak: AA
Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti.
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