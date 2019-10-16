TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da temaslarda bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Binlerce kilometre uzaktan gelen ABD, Fransa ve İngiltere için terörle mücadele haktır, ama Türkiye için böyle bir hak söz konusu değildir. Bu yaklaşım doğru ve kabul edilebilir değildir." dedi.

Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında, Sırp mevkidaşı Maja Gojkovic ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7-8 Ekim'de Sırbistan'a yaptığı ziyaretin iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri ileri taşıdığını ifade ederek, 15 Temmuz'dan sonra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede Sırbistan'ın gösterdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Şentop, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Tek hedefimiz, terör örgütünün faaliyetlerinin bitirilmesidir. Türkiye'nin başka bir amacı ve niyeti yoktur." diye konuştu.

Ayrıca Şentop, daha önce Sırbistan Meclisinde gündeme getirilmek istenen 1915 olayları ile ilgili önergenin reddedilmesinden duyduğu memnuniyeti sözlerine ekledi.

Gojkovic ise Türkiye ve Sırbistan ilişkilerinin tarihinin en iyi seviyesinde olduğunu ifade ederek, ekonomik ilişkilerin özellikle tekstil, endüstri ve bankacılık alanlarında yapılacak yatırımlarla daha da gelişeceğini belirtti.

Şentop'dan "çifte standart" vurgusu

Şentop, ayrıca, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli ve beraberindeki heyet ile de görüştü.

Heyetlerarası görüşmenin ardından devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin AGİTPA üyelerinin endişeli tavırlarını değerlendiren Şentop, "Türkiye'nin, hem AGİTPA hem de uluslararası kuruluşlardan tek beklentisi çifte standarttan uzak durulmasıdır." dedi.

Şentop, harekatın uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldığına dikkati çekerek, "Binlerce kilometre uzaktan gelen ABD, Fransa ve İngiltere için terörle mücadele haktır, ama Türkiye için böyle bir hak söz konusu değildir. Bu yaklaşım doğru ve kabul edilebilir değildir." değerlendirmesinde bulundu.

AGİTPA Başkanı Tsereteli de harekata ilişkin Türkiye'nin hassasiyetine saygı duyduğunu ifade ederek, AGİTPA üyesi ülkeleri bilgilendireceğini söyledi.

Şentop, daha sonra, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed ve Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti temsilcileriyle ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantılarına da katılan Şentop, Sırbistan ziyaretini tamamladı.