TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü
11 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:25 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü.
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