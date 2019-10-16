Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü

11 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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Sırbistan Karadağ, Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:25 Kaynak: DHA
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