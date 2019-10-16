Son Dakika Haberleri: Tbmm başkanı şentop, sırbistan meclis başkanı gojkovic ile görüştü
Son Dakika Güncel Tbmm başkanı şentop, sırbistan meclis başkanı gojkovic ile görüştü

Tbmm başkanı şentop, sırbistan meclis başkanı gojkovic ile görüştü

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştüSırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü

Sırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü.

Tbmm başkanı şentop, sırbistan meclis başkanı gojkovic ile görüştü

Sırbistan Karadağ, Meclis Başkanı, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:39 Kaynak: DHA
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