Tbmm başkanı şentop, sırbistan meclis başkanı gojkovic ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştüSırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:39 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü
Sırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Gojkovic ile görüştü.
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