TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1) - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile TBMM'de bir araya geldi. (1)

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Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yaptı: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey