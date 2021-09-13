TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi (1) - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'i karşılaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'in görüşmesi
Heyetler arası görüşmeden görüntüler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile TBMM'de bir araya geldi. (1)
Kaynak: AA
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