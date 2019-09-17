Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Somali Temsilciler Meclisi Başkanı Şeyh Abdurrahman ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Somali Temsilciler Meclisi Başkanı Şeyh Abdurrahman ile görüştü

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Somali Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Mursel Şeyh Abdurrahman ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Somali Temsilciler Meclisi Başkanı Şeyh Abdurrahman ile görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Somali Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Mursel Şeyh Abdurrahman ile görüştü.

Şentop'un makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Şentop ayrıca, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter'ı kabul etti. Bu görüşme de görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Mustafa Şentop, Somali, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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