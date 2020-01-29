TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin... - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin... - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin...

7 saat önce

TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin grup başkanvekilleriyle görüştüm. Bir ortak bildiriyle, parlamento adına da bunu kınayan, yanlışlığını ifade eden bir açıklama yapacaklar inşallah"

TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin..., System.String[]

TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin grup başkanvekilleriyle görüştüm. Bir ortak bildiriyle, parlamento adına da bunu kınayan, yanlışlığını ifade eden bir açıklama yapacaklar inşallah"

Parlamento, Orta Doğu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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