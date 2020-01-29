TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin... - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin...
7 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin grup başkanvekilleriyle görüştüm. Bir ortak bildiriyle, parlamento adına da bunu kınayan, yanlışlığını ifade eden bir açıklama yapacaklar inşallah"
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:32 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin grup başkanvekilleriyle görüştüm. Bir ortak bildiriyle, parlamento adına da bunu kınayan, yanlışlığını ifade eden bir açıklama yapacaklar inşallah"
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