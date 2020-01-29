TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Bu planın bölgede barışı değil tam aksine... - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Bu planın bölgede barışı değil tam aksine...
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Bu planın bölgede barışı değil tam aksine çatışmaları körükleyeceği açıktır"
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:36 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Bu planın bölgede barışı değil tam aksine çatışmaları körükleyeceği açıktır"
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