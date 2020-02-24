TBMM Başkanı Şentop, stenograf yardımcılarının yemin törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, stenograf yardımcılarının yemin törenine katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, stenograf yardımcılarının yemin törenine katıldı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te eğitimlerini tamamlayan, Tutanak Hizmetleri Başkanlığı stenograf yardımcılarının yemin törenine katılıp, dereceye girenlere takdir belgelerini verdi.

TBMM Başkanı Şentop, stenograf yardımcılarının yemin törenine katıldı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te eğitimlerini tamamlayan, Tutanak Hizmetleri Başkanlığı stenograf yardımcılarının yemin törenine katılıp, dereceye girenlere takdir belgelerini verdi.

Başkan Şentop, eğitimlerini tamamlayan Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Stenograf Yardımcıları için Meclis'te düzenlenen yemin törenine katıldı. Burada konuşan Şentop, stenograf mesleğinin parlamentoya özgü olduğunu belirterek, "Stenograf mesleğinin çok ayrı bir yeri var. Bugün burada sertifikalarını alacak olan genç stenograf arkadaşlarımızla ilgili şöyle bir fikrim var; muhtemelen bu arkadaşlarımız stenograf olarak Meclis'e alınan son grup olabilir. Teknolojik gelişmeler çok fazla seyrediyor. Hem kayıt sistemleri var hem de, birçok yazılımlarla önümüzdeki zamanlarda çok daha fazla bunun gelişeceğini tahmin ediyorum. Bu bakımdan bu konu belki stenograf mesleği yavaş bir tarihi meslek olarak anılabilir. Bu söylediğim belki bir 25 yıl sonra. Siz bu bakımdan parlamentomuzda bu işi görevi bu isimle yapan son kişiler de olabilirsiniz. Tutanak Hizmetleri'nin elbette görevi devam edecektir" dedi. Yapılan konuşmanın ardından stenograf yardımcıları yemin etti. Başkan Şentop,  dereceye giren stenograf yardımcılarına takdir belgelerini verdi.


Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:24 Kaynak: DHA
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