Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, STK temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, STK temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop, STK temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un karşılanması Toplantıdan detaylar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TOKYO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un karşılanması

Toplantıdan detaylar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TOKYO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geldi. Şentop burada Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Şentop ziyaretinde Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, STK temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:53 Kaynak: AA
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