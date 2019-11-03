TBMM Başkanı Şentop, STK temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi
7 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un karşılanması Toplantıdan detaylar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TOKYO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:53 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un karşılanması
Toplantıdan detaylar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TOKYO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geldi. Şentop burada Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Şentop ziyaretinde Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi.
Üzerine demir bahçe kapısı düşen çocuk hayatını kaybetti Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti