TBMM Başkanı Şentop, STK temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un karşılanması

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TOKYO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geldi. Şentop burada Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Şentop ziyaretinde Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi.