Son Dakika Haberleri: Tbmm başkanı şentop, strazburg'da ditib yunus emre lisesi'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Tbmm başkanı şentop, strazburg'da ditib yunus emre lisesi'ni ziyaret etti

Tbmm başkanı şentop, strazburg'da ditib yunus emre lisesi'ni ziyaret etti

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, Strazburg'da DİTİB Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret ettiFransa, (DHA)- Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Strazburg'da DİTİB Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret etti

Fransa, (DHA)- Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret etti.

Tbmm başkanı şentop, strazburg'da ditib yunus emre lisesi'ni ziyaret etti

Strazburg, Avrupa, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:20 Kaynak: DHA
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