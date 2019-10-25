Tbmm başkanı şentop, strazburg'da ditib yunus emre lisesi'ni ziyaret etti
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TBMM Başkanı Şentop, Strazburg'da DİTİB Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret ettiFransa, (DHA)- Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:20 Kaynak: DHA
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