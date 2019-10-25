TBMM Başkanı Şentop, Strazburg sokaklarını dolaştı
1 saat önce
Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan TBMM Başkanı Şentop, resmi temaslarının ardından şehirde yürüyüşe çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:57 Kaynak: AA
Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan TBMM Başkanı Şentop, resmi temaslarının ardından şehirde yürüyüşe çıktı.
Trabzonspor, Krasnodar'a 2-0 yenildi! İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu! Beşiktaş tribünlerinden Sergen Yalçın'a mesaj: Elbet bir gün buluşacağız Ülke puanı sıralamasında Türkiye 11. sıraya geriledi! Şampiyonlar Ligi zora girdi