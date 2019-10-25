Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Strazburg sokaklarını dolaştı
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Strazburg sokaklarını dolaştı

TBMM Başkanı Şentop, Strazburg sokaklarını dolaştı

1 saat önce

Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan TBMM Başkanı Şentop, resmi temaslarının ardından şehirde yürüyüşe çıktı.

Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan TBMM Başkanı Şentop, resmi temaslarının ardından şehirde yürüyüşe çıktı.

TBMM Başkanı Şentop, Strazburg sokaklarını dolaştı

Strazburg, Avrupa, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor, Krasnodar'a 2-0 yenildi!
İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu! Beşiktaş tribünlerinden Sergen Yalçın'a mesaj: Elbet bir gün buluşacağız Ülke puanı sıralamasında Türkiye 11. sıraya geriledi! Şampiyonlar Ligi zora girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 10:30:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Strazburg sokaklarını dolaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]