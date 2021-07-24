TBMM Başkanı Şentop stresini halı saha maçında attı - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop stresini halı saha maçında attı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop gazetecilerle halı saha maçı yaptı

TEKİRDAĞ - Kurban Bayramı tatilini memleketi Tekirdağ'da geçiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde protokol üyeleri ve gazeteciler arasında düzenlenen futbol maçına katıldı. Golleri ve asistleri ile dikkat çeken meclis başkanı yoğun geçen dönemin stresini de bir nebze olsun atmış oldu.

Bayramlaşma programı münasebetiyle önceki gün Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da düzenlenen programa katılan ardından polis, ekipleri, jandarma personeli ve huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, önceki gece de önce Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir düğüne katıldı. Ardında da Çorlu ilçesine geçerek protokol üyeleri ile Çorlulu gazeteciler arasında organize edilen futbol maçına katıldı. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel ile il yöneticilerinin forma giydiği sarı Tekirdağspor forması giydiği takım ile siyah Tekirdağspor forması giyen gazeteciler karşı karşıya geldi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un 3 gol kaydetmeyi başardığı karşılaşmayı protokol üyeleri 9 - 3'lük skorla kazandı. Maç öncesi ve sonrasında hem karşılaşmayı izlemeye gelenlerle hem de gazetecilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek sohbet eden TBMM Başkanı Şentop kazananın dostluk olduğunu kaydetti. TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop halı saha maçının ardından Çorlu'dan ayrıldı.