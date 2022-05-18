TBMM Başkanı Şentop, Şuşa'yı ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Şuşa'yı ziyaret etti

18.05.2022 21:47

TBMM Başkanı Şentop, Şuşa'yı ziyaret ettiAZERBAYCAN, (DHA)- Azerbaycan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karabağ'daki Şuşa şehrini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Şuşa'yı ziyaret etti

AZERBAYCAN, (DHA)- Azerbaycan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karabağ'daki Şuşa şehrini ziyaret etti.

Azerbaycan Milli Meclisi'nin organize ettiği seyahatte, TBMM Başkanı Şentop'un yanı sıra Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Pakistan Milli Meclis Başkanı Raja Pervaiz Ashraf ile Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda da yer aldı. Başkent Bakü'den diğer yetkililerle birlikte uçakla Fuzuli Havalimanına giden Şentop, yeni yapılan Zafer Yolu ile tarihi kent Şuşa'ya ulaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Şentop ve beraberindekilere kentin özgün mimari tarzı ile Azerbaycan halkının milli, kültürel mirası hakkında bilgi verdi. Şentop ve diğer yetkililer, Şuşa'da şehir meydanını, kaleyi, Şair Hurşitbanu Hatavan'ın evini, Şair Molla Penah Vagif'in türbesini, Cıdır Ovası'nı ve camileri ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Şuşa'yı ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, Şuşa'yı ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, Şuşa'yı ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, Şuşa'yı ziyaret etti

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Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Azerbaycan, Milli, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Şuşa'yı ziyaret etti - Son Dakika


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