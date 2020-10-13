Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan o yangınları çıkaranlara sert tepki - Son Dakika

Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan o yangınları çıkaranlara sert tepki

13.10.2020 15:15
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan o yangınları çıkaranlara sert tepki, System.String[]

Son dakika haberleri: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Tabiata zarar vererek kirli emellerine ulaşacaklarını zanneden gafiller şunu iyi bilsinler: Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve güçlü bir devlettir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Tabiata zarar vererek kirli emellerine ulaşacaklarını zanneden gafiller şunu iyi bilsinler: Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve güçlü bir devlettir" dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ankara'nın başkent oluşunun 97. Yılı dolayısıyla Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen "150 Dönümlük Alanda 5 Bin Ihlamur Fidanı Dikim" programına katıldı. Düzenlenen programda Şentop'a, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, milletvekilleri ve çok sayıda misafir eşlik etti.

Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Topluluğuna bağlı Seymen ekibinin gösteriyle başlayan programda bir konuşma yapan Şentop, Ankara'nın toplam genişliğinin 2 milyon 577 bin hektar olduğunu ancak bu orman varlığının Türkiye ortalamasından daha düşük olduğunu belirterek, "Ankara'nın orman varlığı, yaklaşık beşte bir civarında. Ancak onun da yarısı yani 248 bin hektar verimli orman vasfına sahip. Başkentimizi yemyeşil yapmak için yapılan her faaliyet ayrı bir kıymet ifade ediyor" ifadelerini aktardı.

Ormanların zaman zaman yangınlarla tahrip olsa da, son 20 yılda Türkiye'deki orman varlığının sürekli arttığını bildiren Şentop, Orman Genel Müdürlüğü'nün özel bir gayreti olduğunu bildiğini söyleyerek, ormancılara teşekkür etti.

Ankara'nın kurtarıcı ve kurucu bir şehir olduğunu dile getiren Şentop, "İstiklalimizin ve istikbalimizin şehri. Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta. İnşallah üç yıl sonra hem cumhuriyetimizin hem de Ankara'nın 100'üncü yılını idrak etmiş olacağız. Bugün aynı zamanda sonbaharın son güzel günlerinden birisini yaşıyoruz. Ağaç dikmek için en uygun ay ve günler. Ağaçların kışa hazırlandığı bir dönemdeyiz. Tüplü ağaçları her mevsim dikmek mümkün. Ama diğerlerini kışa girerken ve kıştan çıkarken dikmek gerekiyor. Ankara'nın ortalama rakımı 938 metre, dolayısıyla ağaç dikmek için Ekim ve Kasım ayları çok uygun. Birlikte Ihlamur ağaçları dikeceğiz. 5 bin ıhlamur ağacını toprakla buluşturacağız. Altındağ'a bağlı Kavaklı Köyü arazisinde dikeceğimiz ağaçlarla başkentimizi yeşillendirme faaliyetine biz de katkıda bulunacak, bir süre sonra bu toprakların burcu burcu ıhlamur kokmasını sağlayacağız. Birçok insanımızın bir süre sonra buralara ıhlamur çiçeği toplamak için gelmesine vesile olacağız. Böylece her karışını şehitlerimizin kanlarıyla suladığımız vatan topraklarımızı daha yeşil hale getirmenin gayreti içerisindeyiz" ifadelerini aktardı.

Ağacı, ormanı koruyanın vatan topraklarını, devleti ve milleti de koruyacağını ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Çünkü ağaç demek, hayat demektir. Ancak herkes devletimize hizmet etmek, milletimizi korumak konusunda aynı çabayı göstermiyor. Bazıları ihanet etmek için fırsatlar kolluyor. Bir kötü bir mahalleyi kokutur misali, bölücü, yıkıcı hainler de yıllarca vatan topraklarımıza, milletimize ve ülkemize zarar vermeye uğraşıyorlar. Yıllarca masum insanlarımızın kanını döken bölücü hainler, bizlere zarar vermek için her yolu mübah sanıyorlar. Geçmişte sık sık yaptıkları gibi son günlerde yine ormanlarımızı yakmaya başladılar. İnsanlık dışı vahşetleriyle en son Hatay'da karşımıza çıktılar. Üstelik densizliklerini üstlenerek canımızı yakmak istediklerini itiraf ettiler. Tabiata zarar vererek kirli emellerine ulaşacaklarını zanneden gafiller şunu iyi bilsinler: Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve güçlü bir devlettir. Bölücü hainlerin kafasını ezmeye muktedir bir devlettir. Ormanlarımızı yakarak bize zarar vereceklerini zannedenler gaflet çukurlarında mutlaka boğulacaklar. Türkiye'nin ve milletimizin büyüklüğü karşısında er geç yok olup gideceklerdir. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir ülke haline gelmesini engellemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Onları üstümüze salan sahiplerine de gereken cevapları her ortamda veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ebed-müddet vatanımızı geliştirip güzelleştirmemize kimse mani olamayacak."

Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılını ıhlamur ağacı dikerek kutlamalarının vesilesiyle vatandaşlara çağrıda bulunan Şentop, "Hainlerin kasıtlı şekilde zarar verdikleri ormanlarımıza, dalgınlık ya da ihmal sebebiyle zarar vermemeye dikkat etmeliyiz. Piknik yapılan, mangal yakılan, kamp kurulan yerlere evimiz gibi ihtimam göstermeliyiz. 'Aslan yattığı yerden belli olur' atasözünü unutmayalım ve birbirimizi sık sık uyaralım. Ağaçlar da canlı varlıklar. Bir insanın çocukluktan topluma ve kendine yararlı kişi haline gelmesi için aşağı yukarı 20 yıl gerekiyor. Ağaçların da çoğu zaman boy verip büyümesi için 20 yıl gibi bir zaman gerekiyor. Hayat kalitemizi artırmak için çevremizi temiz tutup, doğayı koruyalım" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Şentop ve beraberindekiler alana geçerek fidan dikimi gerçekleştirdi.

(/Mevlüt Hasgül/İHA)

Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan o yangınları çıkaranlara sert tepki
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan o yangınları çıkaranlara sert tepki
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan o yangınları çıkaranlara sert tepki
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan o yangınları çıkaranlara sert tepki
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan o yangınları çıkaranlara sert tepki
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan o yangınları çıkaranlara sert tepki
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan o yangınları çıkaranlara sert tepki
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan o yangınları çıkaranlara sert tepki
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan o yangınları çıkaranlara sert tepki
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan o yangınları çıkaranlara sert tepki
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan o yangınları çıkaranlara sert tepki
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan o yangınları çıkaranlara sert tepki

Mustafa Şentop, Ihlamur, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan o yangınları çıkaranlara sert tepki - Son Dakika

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