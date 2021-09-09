TBMM Başkanı Şentop, Tacikistan Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tacikistan Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Tacikistan Milli Günü nedeniyle Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile Tacikistan Milli Meclisi Başkanı Rustam Emomalı'ya iki ayrı mesaj gönderdi.

Tacikistan halkını Türk milleti ve şahsı adına kutladığını belirten Şentop, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin temelinde derin tarihi, kültürel ve insani bağların bulunduğunu kaydetti. Şentop, "Parlamentolarımız arasındaki yakın ilişkiler de bu zemin üzerinde gelişmekte, ikili ve çok taraflı platformlarda ivme kazanmaktadır. En yakın zamanda görüşebilmek temennisiyle dost ve kardeş Tacikistan halkına sıhhat, huzur ve refah dileklerimi iletirim." ifadelerini kullandı.