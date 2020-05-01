TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı

6 saat önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "11 yıl önce resmi bayram olarak kabul edilen 1 Mayıs'ı, gelecek yıllardan itibaren barış ve huzur içinde alanlarda, meydanlarda kutlamayı diliyor, bütün işçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "11 yıl önce resmi bayram olarak kabul edilen 1 Mayıs'ı, gelecek yıllardan itibaren barış ve huzur içinde alanlarda, meydanlarda kutlamayı diliyor, bütün işçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Çalışıp üreterek hayata değer katan ve alın teriyle elde edilen kazancın faziletine inanan bütün işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirten Şentop, şunları söyledi:

"Bütün dünyada çalışanların alanlara, meydanlara çıkarak şölen coşkusuyla kutlamaları sebebiyle 'işçi bayramı' olarak adlandırılan 1 Mayıs gününün, evde, ofiste, atölyede, fabrikada, tarlada sarf edilen emeğin kıymetinin daha iyi anlaşılmasına vesile olmasını diliyorum. Diğer ülkeler gibi ülkemiz de gücünü, zenginliğini çalışan, üreten kardeşlerimize borçludur. Tarım, sanayi, teknoloji, sağlık, turizm, hizmet sektörü başta olmak üzere hayatın her alanında sahip olduklarımızda en fazla payı olanlar çalışan, üreten kardeşlerimizdir. İçinde bulunduğumuz süreçte bu durum daha sarih bir şekilde anlaşılmıştır."

'1 MAYIS'I MEYDANLARDA KUTLAMAYI DİLİYORUM'

Mesajının devamında koronavirüs salgınına değinerek, alınan karantina önlemleri nedeniyle ulusal ve uluslararası ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde azaldığını vurgulayan Şentop, üretim çarklarının yavaşlamasından en fazla çalışanların etkilendiğini belirterek şunları ifade etti:

"Beklenmedik bir anda maruz kaldığımız sıkıntılı sürecin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermek için TBMM'de yaptığımız düzenlemeler, hükümetimiz tarafından alınan önlemler ve devletimiz tarafından verilen hizmetlerin çalışan, üreten kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzun en önemli göstergesi olduğunu düşünüyorum. Salgın hastalıkla mücadele etmek için yapılan çalışmalardan yakın zamanda hayırlı neticeler alınacağını ümit ediyorum. 11 yıl önce resmi bayram olarak kabul edilen 1 Mayıs'ı, gelecek yıllardan itibaren barış ve huzur içinde alanlarda, meydanlarda kutlamayı diliyor, bütün işçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."


1 Mayıs, Huzur, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 10:20 Kaynak: DHA


Son Dakika

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