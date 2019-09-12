Son Dakika Haberleri: Tbmm başkanı şentop'tan '12 eylül darbesi' açıklaması
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Tbmm başkanı şentop'tan '12 eylül darbesi' açıklaması

19 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimiz; büyük ve güçlü Türkiye'yi hedef alan darbelere her zaman 'dur' diyecek ve taviz vermeyecektir" dedi.

Tbmm başkanı şentop'tan '12 eylül darbesi' açıklaması, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimiz; büyük ve güçlü Türkiye'yi hedef alan darbelere her zaman 'dur' diyecek ve taviz vermeyecektir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Şentop, 12 Eylül darbesinin üzerinden 39 yıl geçtiğini kaydederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Toplumu birbirine düşürmenin sonuçlarını bugün çok daha iyi görüyoruz. Milletimiz; büyük ve güçlü Türkiye'yi hedef alan darbelere her zaman 'dur' diyecek ve taviz vermeyecektir."


Mustafa Şentop, Türkiye, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:23 Kaynak: DHA
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