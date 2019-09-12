Tbmm başkanı şentop'tan '12 eylül darbesi' açıklaması
19 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimiz; büyük ve güçlü Türkiye'yi hedef alan darbelere her zaman 'dur' diyecek ve taviz vermeyecektir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:23 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, "Milletimiz; büyük ve güçlü Türkiye
'yi hedef alan darbelere her zaman 'dur' diyecek ve taviz vermeyecektir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından 12 Eylül
1980 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Şentop, 12 Eylül darbesinin üzerinden 39 yıl geçtiğini kaydederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Toplumu birbirine düşürmenin sonuçlarını bugün çok daha iyi görüyoruz. Milletimiz; büyük ve güçlü Türkiye'yi hedef alan darbelere her zaman 'dur' diyecek ve taviz vermeyecektir."
Şehrin gürültüsünden kaçan emekli öğretmen, kaz çiftliği kurdu CHP'li vekil Gürsel Erol'dan TBMM'ye "Kenan Evren'in ismi kamusal mekanlara verilmesin" teklifi Türkiye'den dünyaya 1,3 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihracı Bakan Çavuşoğlu: S-400'leri çalıştıracağız