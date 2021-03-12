TBMM Başkanı Şentop'tan "12 Mart muhtırası" paylaşımı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 12 Mart muhtırasının 50'nci yılında, darbecileri ve iş birlikçilerini lanetlediğini belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Türkiye'de demokrasiye yönelik darbe ve müdahalelerden biri olan 12 Mart muhtırasının yıl dönümünde, demokrasiye ve milletimize düşman, yabancıların taşeronu darbecileri ve iş birlikçilerini lanetliyorum." ifadelerine yer verdi.