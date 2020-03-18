TBMM Başkanı Şentop'tan 18 Mart mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Çanakkale, tarih önünde yok sayılmak istenen bir milletin, küllerinden yeniden doğduğu yerdir. Yüz binlerce kahraman 'Çanakkale geçilmez' diyerek bize sadece o günleri değil, bugünü ve yarını taşıyacak bir umudu ve heyecanı armağan etmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Şentop, Çanakkale Zaferi'nin akıllara durgunluk veren büyük bir destan olduğunu, tarihin sil baştan yazıldığı muazzam bir direniş olduğunu bildirdi. Çanakkale Zaferi'nin 105'ncı yıldönümünü, büyük bir iftihar ve heyecanla idrak ettiklerini kaydeden Şentop, mesajında şunları kaydetti: "Çanakkale, tarih önünde yok sayılmak istenen bir milletin, küllerinden yeniden doğduğu yerdir. Çanakkale şuurdur, imandır, iradedir. Zaferleri büyük silahların ve orduların değil, yaşarken ve can verirken şehadetle yoğrulan kahramanların kazandığının ispatıdır. Yüz binlerce kahraman 'Çanakkale geçilmez' diyerek bize sadece o günleri değil, bugünü ve yarını taşıyacak bir umudu ve heyecanı armağan etmiştir. Çanakkale'de yazılan bu destanın heyecanı ve coşkusu, İstiklal Harbi'nin zaferleriyle devam etmiş; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile taçlanmıştır. Bu vesileyle Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum."