TBMM Başkanı Şentop'tan "23 Nisan özel oturumu" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan '23 Nisan özel oturumu' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan "23 Nisan özel oturumu" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a, cevap vermeyi gerekli gördüğünü belirterek, "Genel başkanlara, TBMM Genel Kurulunda 23 Nisan'da yapılacak özel oturuma Cumhurbaşkanı'nın katılmayacağını, diğer parti başkanlarının da katılmamasını...

TBMM Başkanı Şentop'tan

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a, cevap vermeyi gerekli gördüğünü belirterek, "Genel başkanlara, TBMM Genel Kurulunda 23 Nisan'da yapılacak özel oturuma Cumhurbaşkanı'nın katılmayacağını, diğer parti başkanlarının da katılmamasını önerdiğimi söylüyor. Hiç kimseye böyle bir öneride bulunmadım, böyle bir yetkim de yok." dedi.

Şentop, A Haber'de katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunun, Meclisin açılışının 100. yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan Perşembe günü özel gündemle toplanacağı hatırlatılarak, "Bu yıl nasıl bir oturum gerçekleşecek?" sorusu üzerine Şentop, "Bu özel gündemli oturum konusunda, '23 Nisan'daki faaliyetler yapılacak, yapılmayacak.' gibi tuhaf bir tartışma görüyorum. Bu, tabii bilgisizlikten kaynaklanıyor. Bir kısmı da bunu çarpıtma gayreti içinde." diye konuştu.

Bu kararın yeni alınmadığını, 15 Nisan Çarşamba günü TBMM'nin ara vermesiyle ilgili karar alınırken, AK Parti Grubunun önerisi olarak Meclise getirilen bir konu olduğunu dile getiren Şentop, Meclisin, 23 Nisan saat 14.00'te özel gündemle toplanması konusundaki grup önerisinin, Genel Kurulda kabul edildiğini anımsattı.

"Hiç yaşanmamış bir tartışma"

Şentop, 23 Nisan programını 15 Nisan akşamı milletvekillerine gönderdiklerini bildirerek, "Dolayısıyla '23 Nisan'da program olacak, olmayacak...' Hiç yaşanmamış bir tartışmadır. Kimsenin de aklından böyle bir şey geçmemiştir." dedi.

Bugüne kadar önerilen tedbirler konusunda başta milletvekilleri olmak üzere Mecliste çalışanların tamamının, büyük bir itina ve titizlik gösterdiğine şahit olduğunu söyleyen Şentop, bunun olumlu neticesini de aldıklarını, bugüne kadar kendilerini üzecek bir vakayla karşılaşmadıklarını ifade etti.

TBMM'nin yoğun görüşmeler yaptığını anımsatan Şentop, Avrupa parlamentolarını da incelediğini dile getirerek, "Parlamentolar resmen çalışıyor gözüküyor ama çok nadir toplantılar yapıyorlar ve yalnızca çok acil meseleleri görüşüyorlar. Mart ve nisan aylarında dünyanın belki de en yoğun çalışan parlamentosu TBMM." ifadelerini kullandı.

Çalışmalar sırasında önerilen tedbirlere riayet edildiğine değinen Şentop, yasama çalışmalarının, sosyal mesafe kuralına uyularak, daha az milletvekilinin katılımıyla ve maske kullanmak suretiyle yürütüldüğüne dikkati çekti.

Şentop, 23 Nisan özel oturumunda da söz konusu önerilen tedbirlere riayet edilmesini arzu ettiğini, kendilerini üzecek bir sağlık problemiyle karşılaşmayı istemediklerini vurguladı.

"Üzüntü ve esefle karşılıyorum"

Siyasi partilerin genel başkanlarıyla, 17 Nisan Cuma günü, 23 Nisan özel oturumuna ilişkin istişarelerde bulunduğunu hatırlatan Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak'ın, "TBMM Başkanı, 23 Nisan'da, TBMM Genel Kurulunda yapılacak özel bir oturuma Cumhurbaşkanı'nın katılmayacağını söyleyerek, diğer parti liderlerine de oturuma katılmamalarını önerdi. Sayın Başkan, siz Meclis Başkanı mısınız yoksa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı mısınız? Bu öneri Gazi Meclis'imizin Başkanına hiç yakışmamıştır." ifadelerine yanıt verdi.

Meclis Başkanı olarak 23 Nisan haftasının basit tartışmalarla geçirilmesini arzu etmediği için bu tür tartışmalara girmek istemediğini ancak doğrudan kendisine hitaben konuşan Öztrak'a cevap vermeyi gerekli gördüğünü belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Genel başkanlara, Cumhurbaşkanı'nın katılmayacağını, diğer parti başkanlarının da oturuma katılmamasını önerdiğimi söylüyor. Hiç kimseye böyle bir öneride bulunmadım, böyle bir yetkim de yok. Milletvekilleri istedikleri zaman Meclise gelebilirler, istedikleri zaman gelmeyebilirler. Benim kimseden bir talepte bulunmam veya onlara bir teklifte bulunmam söz konusu değil. Yalnızca sağlıkla ilgili bu tablo karşısında sosyal mesafenin korunması, milletvekillerinin daha az sayıda katılımının sağlanmasıyla ilgili nasıl bir yol izlenebileceği, partiler tarafından belli sayıda milletvekilinin belirlenebilmesinin olabilirliği, bu arada genel başkanların katılmasının milletvekillerinin katılmasını zorunlu kılan bir etki olduğu, belki bunun da düşünülebileceği şeklinde bir istişare ve değerlendirme görüşmesiydi. Bu görüşmeyi, 'Bir teklifte bulundu. Genel başkanlara Meclise gelmeyin falan dedi.' gibi değerlendirmesini üzüntü ve esefle karşılıyorum."

"23 Nisan'ın birleştirici bir gün olmasını düşünüyoruz"

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesinde nasıl bir yanıt aldınız?" sorusu üzerine Şentop, "Önerilen tedbirlere uyma konusundaki hassasiyetlere katıldıklarını ifade etti. Benim söylediğim, genel başkanların katılıp katılmaması durumunda zaten onun cevap vermesini gerektirecek bir şey de değildi. Bir görüş olarak değerlendirilebilir diye söylemiştim. Ona dair bana bir beyanı olmadı.

Birleştirici bir gün olmasını düşündüğümüz 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde var olmayan, söylenmeyen bazı şeyler ki iki kişi arasında geçmiş bir görüşmeden bahsediyorum. Bunu daha sonra dışarıda söyleyen arkadaşlar, bu görüşmede bulunan arkadaşlar değiller." ifadelerini kullandı.

Şentop, şunları kaydetti:

"Burada bunları çarpıtarak kamuoyunda bir rahatsızlık, huzursuzluk, tartışma çıkarmadan rahat edemeyen bir anlayışla karşı karşıya olduğumu görüyorum maalesef. Sayın Öztrak, çok tuhaf şekilde bana hitap ediyor. 'Siz Meclisin Başkanı mısınız yoksa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı mısınız?' diyor. Mecliste, bu şekilde birtakım soruları seven arkadaşlar var. Tabii bu tartışmaları biz de yapabiliriz, daha ağırını da söyleyebiliriz. Ama bu yaşadığımız ortamın 23 Nisan'ın arzu ettiğimiz atmosferine gölge düşürmek istemiyorum.

Burada konuşurken siyasetçilerin, özellikle belli sorumluluk mevkisinde bulunanların doğru bilgiler üzerinden konuşması lazım. Aksi halde bilgileri yanlış olursa yanlış sonuçlara varıyorlar. Bilgilerin kasten çarpıtılması söz konusuysa çok daha vahim bir durum. Bunu hiçbir milletvekili arkadaşıma yakıştıramam."

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı, 23 Nisan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 08:04 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Saldırıda yaralanan Başkan Şenel: Böyle bir şeyin geleceğini tahmin ediyordum Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu         
01:09
Ahmet Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım         
01:09
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı         
00:45
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik         
00:25
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi         
00:00
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak         
23:50
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi         
23:41
Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi "gizemli hastalık" yüzünden öldü         
23:34
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor         
22:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz         
22:53
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü         
22:28
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu         
22:24
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti         
22:23
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor         
22:18
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi         
22:16
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi         
22:01
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı         
21:49
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi         
21:12
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı         
21:11
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı         
20:55
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek         
20:36
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak         
20:20
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü         
20:17
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu         
20:02
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti         
19:38
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 02:55:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop'tan "23 Nisan özel oturumu" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]