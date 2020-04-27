TBMM Başkanı Şentop'tan 27 Nisan e-muhtıra paylaşımı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, gerek 27 Nisan e-muhtırasını, gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye'nin demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapattığını belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Demokrasi tarihimizin en karanlık sayfaları, darbeler ve darbe teşebbüsleri ile görünür hale gelen kayıt dışı siyaset dönemleridir. Bunlardan biri de 27 Nisan 2007'de tarihe e-muhtıra olarak geçen müdahaledir. Bu teşebbüse öncekilerden farklı olarak siyaset anında hak ettiği cevabı vermiş ve kayıt dışı siyaset zihniyeti, karşısında milletle kenetlenmiş sarsılmaz bir irade bulmuştur. Gerek 27 Nisan e-muhtırasını, gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye, demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapatmıştır" dedi. - ANKARA