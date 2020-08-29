TBMM Başkanı Şentop'tan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı

ANKARA (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1071'de Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun mührünü eline alan irade ve kararlılık; 30 Ağustos'taki büyük zaferle, tüm dünyaya tam bağımsızlık ve hürriyetin, milletimizin yüksek karakterinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ilan etmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan

ANKARA (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1071'de Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun mührünü eline alan irade ve kararlılık; 30 Ağustos'taki büyük zaferle, tüm dünyaya tam bağımsızlık ve hürriyetin, milletimizin yüksek karakterinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ilan etmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Şentop, 30 Ağustos 1922'de, bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından komuta edilen ve İstiklal Savaşı'nın nihai zaferi olan Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümününün idrak edildiğini belirtti. Şentop, "Aziz milletimiz, tarihi boyunca işgale ve tehdide boyun eğmeyen asalet ve kararlılığıyla; Milli Mücadele'nin peşpeşe gelen zaferlerine Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile altın bir halka eklemiştir. Kuşkusuz tarihi anmak, kuru bir tekrarın ve içi boş yaklaşımların çok ötesinde anlamlar taşır. 1071'de Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun mührünü eline alan irade ve kararlılık; 30 Ağustos'taki büyük zaferle, tüm dünyaya tam bağımsızlık ve hürriyetin, milletimizin yüksek karakterinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ilan etmiştir. Büyük Taarruz'da Gazi Mustafa Kemal'in 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' emriyle zafere erişen strateji ve akıl, bugün Akdeniz'de şekillenen büyük mücadele dikkate alındığında çok daha anlamlı hale gelmektedir. Büyük zaferlerin ardından gücüne güç katarak yükselen ve bugün bulunduğu coğrafyada güçlü demokrasisi ve ekonomisiyle gıpta edilen, barışın ve adaletin umudu olarak görülen Türkiye; kendisine yönelik tüm gayrı meşru müdahaleler yahut planlar karşısında, bugün de aynı kararlılık ve azimle her türlü karşılığı verecek kudret ve cesarete sahiptir" ifadelerine yer verdi.

Şentop, Irak'ta, Suriye'de, Kıbrıs'tan Libya'ya kadar Doğu Akdeniz'de ve meşru haklarının bulunduğu her yerde Türkiye'nin, sömürgeci zihniyetin ve kaynaklara vahşice el koyma arayışında olan her türlü girişimin karşısında durmaya kararlı olduğunu belirterek, "Cürmüne ve geçmişine bakmadan, hem ucuz kabadayılık peşinde olan hem de tüm dünyayı imdada çağıranlar ve onlara destek vadedenler; aziz milletimizin tarihine ve en zor zamanlarda bile gösterdiği kahramanlıklara bir kez daha bakmalıdır. Her oyunu, her hamleyi ve tezgahı bozacak gücüyle Türkiye, hukuk sınırları içinde haklarını müdafaa etmekten bir an bile geri durmayacaktır. Tekrar, bu büyük zaferin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, büyük zaferlerin ve hassaten İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve Milli Mücadele'yi yürüten Birinci Meclis'in şerefli mensuplarını rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum." - ANKARA

Mustafa Şentop, Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 22:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop'tan '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı - Son Dakika

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