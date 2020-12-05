TBMM Başkanı Şentop'tan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı Açıklaması
05.12.2020 16:29
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "5 Aralık 2020. Birçok Avrupa ülkesinden de önce, tam ve eşit olarak kadınların seçme ve seçilme hakkının kabul edilişinin 86. yılı. Daha fazla siyasi katılımın sağlanacağı günlere doğru, umutla, kararlılıkla..." ifadelerini kullandı.
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