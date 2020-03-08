TBMM Başkanı Şentop'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, toplum hayatına tıpkı erkekler gibi katılabilen güçlü ve etkili kadınların yetiştireceği çocukların, toplumu ve Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşımada en önemli faktör olacağını bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, toplum hayatına tıpkı erkekler gibi katılabilen güçlü ve etkili kadınların yetiştireceği çocukların, toplumu ve Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşımada en önemli faktör olacağını bildirdi.

Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajda, büyük devletlerin; kadını erkeği, zengin ve fakiriyle sınıf ve cinsiyet farklarını sorun olmaktan çıkararak iç barışını sağlayan sağlam toplum değerleri üzerinde yükseldiğini belirtti.

Huzurlu ve güçlü bir toplum olmanın yolunun, kadınların da erkeklerle birlikte saygın bir yere sahip olabilmelerinden geçtiğine dikkati çeken Şentop, geleneklerin de kökleri büyük bir medeniyete dayanan Türk kültürünün de bunun böyle olmasını gerekli kıldığına işaret etti.

Türkiye'de eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanma, çalışma hayatında yer alma konusunda verdikleri mücadeleler bir tarafa, kadınların yaşadığı en önemli sorunların başında "şiddet" geldiğini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Annemiz, kardeşimiz, eşimiz, evladımız olabilecek kadınların uğradığı şiddetin son bulması için çıkarılan kanunlar ve sağlanmaya çalışılan koruma şartlarının ötesinde, toplum olarak çok daha büyük duyarlılıklara ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Eğitimiyle, sahip olduğu becerileri ortaya koyabileceği mesleği ve emeğiyle, toplum hayatına tıpkı erkekler gibi katılabilen güçlü ve etkili kadınların yetiştireceği çocuklar da toplumumuzu ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımada en önemli faktör olacaktır.

Ülkemiz, ailesini, evini, çevresini ve ülkesini seven ve toplumda hak ettiği yeri bulan kadınların omuzlarında daha da güçlenecektir. Bir günün değil her günün kadınlarımız için güzel geçmesi dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Dünya Kadınlar Günü, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:40 Kaynak: AA
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