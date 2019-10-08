Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan ABD Başkanı Trump'ın açıklamasına cevap
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop'tan ABD Başkanı Trump'ın açıklamasına cevap

TBMM Başkanı Şentop'tan ABD Başkanı Trump'ın açıklamasına cevap

49 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ile ilgili sözlerine ilişkin "Türkiye olarak böyle bir tehdidin bir kıymet ifade etmediğini, Türkiye'yi kimsenin tehdit edemeyeceğini ifade etmek istiyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan ABD Başkanı Trump'ın açıklamasına cevap, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ile ilgili sözlerine ilişkin "Türkiye olarak böyle bir tehdidin bir kıymet ifade etmediğini, Türkiye'yi kimsenin tehdit edemeyeceğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere hakkında konuşan Şentop, "Hayırlı olsun. Malum daha önce de tezkere vardı. Süresi dolmak üzereydi. Bu bakımdan uzatma kararı alındı. Bunu önemli kılan gündemle kesişmesi oldu. Aslında daha önce de sınır ötesi operasyonlarımız oldu. Bunun Parlamentoda uzatılması ve aslında Parlamentonun büyük bir çoğunluğu ile uzatılması Türkiye'nin temel meselelerde ittifak edebileceğinin göstermesi bakımından önemli" ifadelerini kullandı.

Şentop, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Sözlerin tamamına baktığınızda ne söylemek istediğini anlayamıyorsunuz. Çünkü, her tvitte farklı yorum, değerlendirme var. Bir tanesinde Türkiye'yi bir nevi tehdit eden bir ifade, yaklaşım vardı. Ben bunun iç politika ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bu tür tehditlere pabuç bırakmayacağını onlarda gördüler. En azından Suriye'deki, Fırat'ın doğusuyla ilgili gelişmelerle şöyle geriye dönüp bakarsak, Türkiye'nin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu ve nasıl bir neticeye geldiğimizi görmüş oluruz. Bu nedenle bu tür sözlerin Amerikan iç politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak böyle bir tehdidin bir kıymet ifade etmediğini, Türkiye'yi kimsenin tehdit edemeyeceğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Şentop, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
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